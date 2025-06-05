سابقة مصرفية.. ليبيا تعتمد آلية لـ«تسوية المبيعات» حتى أيام العطل

أعلن مصرف ليبيا المركزي اعتماد آلية جديدة تضمن إيداع التسويات اليومية لمبيعات التجار في حساباتهم المصرفية خلال جميع أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية.

وبحسب المصرف، يأتي هذا الإجراء استناداً إلى توجيهات المحافظ ناجي عيسى، وفي إطار الترتيبات المستحدثة بالتنسيق مع شركة معاملات للخدمات المالية والمصارف التجارية.

وأكد المصرف أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الإلكترونية وضمان استمرارية عمليات التسوية دون انقطاع. كما شدد على متابعته المباشرة لمدى التزام المصارف التجارية بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحديثات المستمرة التي يجريها المصرف، استناداً إلى توجيهات المحافظ، وبالتنسيق مع شركة “معاملات” للخدمات المالية والمصارف التجارية، وتهدف الآلية الجديدة إلى تسريع وتيرة الخدمات المالية وتعزيز ثقة المتعاملين بالقطاع المصرفي، وسط متابعة مباشرة من المصرف لضمان التزام جميع الأطراف بالتنفيذ الفعلي.

