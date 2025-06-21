ساحة المعركة الجوية تحت السيطرة الإيرانية مؤقتاً.. إسرائيل تستعد لتعزيز دفاعاتها

نفذ الحرس الثوري الإيراني فجر السبت هجومًا جويًا واسعًا بطائرات مسيرة وصواريخ دقيقة استهدف مطار بن غوريون ومواقع عسكرية إسرائيلية، وسط تصاعد المواجهة بين طهران وتل أبيب، وفي المقابل، أعلنت إسرائيل نشر منظومة دفاع جوي متطورة لمواجهة التهديدات الإيرانية، فيما نفت إيران حدوث تسرب إشعاعي بعد غارات إسرائيلية على مواقع نووية. تصاعد التوترات يتزامن مع تحركات دبلوماسية دولية واتهامات متبادلة تزيد من تعقيد المشهد الإقليمي.

في التفاصيل، أعلن الحرس الثوري الإيراني فجر السبت، تنفيذ الموجة الثامنة عشرة من عملية “وعد الحق 3″، مؤكدًا استهداف مطار بن غوريون وعدد من المراكز العسكرية الإسرائيلية بطائرات مسيرة هجومية وصواريخ دقيقة التوجيه.

وأوضح الحرس الثوري في بيان رسمي، أن العملية استهدفت مواقع عسكرية ومراكز دعم عملياتية تابعة للجيش الإسرائيلي داخل ما وصفها بـ”فلسطين المحتلة”، مشيرًا إلى استخدام عدد كبير من طائرات “شاهد 136” الانتحارية والمقاتلة، إلى جانب صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل، والتي قال إنها “أصابت أهدافها بدقة عالية”.

ووفق البيان، نفذت أسراب من طائرات “شاهد 136” المسيرة مهامها داخل الأجواء الإسرائيلية على مدار الليلة الماضية، في حين عجزت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الحديثة عن اعتراضها، ما أدى إلى حالة من الذعر ولجوء السكان إلى الملاجئ.

وأكد الحرس الثوري أن العمليات ستتواصل بشكل مستمر ومنهجي، في إطار ما وصفه بـ”الرد الاستراتيجي على العدوان الإسرائيلي”، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الخسائر أو توقيت الضربات.

في السياق، نشرت وسائل إعلام إيرانية مشاهد تظهر إطلاق طائرات مسيرة من نوع “آرش 1″ و”آرش 2” ضمن عمليات عسكرية ضد مواقع داخل إسرائيل.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ الموجة الـ18 من عملية “الوعد الصادق 3” باستخدام طائرات مسيرة إضافية، مؤكداً استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية ومراكز دعم عملياتي تابعة لإسرائيل.

وفي بيان رسمي، أكد الحرس الثوري إطلاق وابل كثيف من الطائرات المسيرة الانتحارية والهجومية من طراز “شاهد 136″، إلى جانب صواريخ دقيقة التوجيه، مشيراً إلى استمرار العمليات العسكرية المركبة بين الصواريخ والطائرات المسيرة بشكل منتظم ومدروس.

وزير الصحة الإيراني: إسرائيل استهدفت 3 مستشفيات و6 سيارات إسعاف منذ بدء الهجمات

أعلن وزير الصحة الإيراني، محمد رضا ظفرقندي، السبت، أن الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على إيران منذ اندلاع المواجهات، أسفرت حتى الآن عن استهداف 3 مستشفيات و6 سيارات إسعاف، مؤكداً سقوط قتلى وجرحى في صفوف الكوادر الطبية.

وأوضح ظفرقندي أن اثنين من العاملين في القطاع الصحي قُتلا جراء القصف، وهما طبيبة نسائية وطبيب أطفال كان برفقة ابنه، مشيرًا إلى أن “استهداف المؤسسات الطبية يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني”.

وتزامنت تصريحاته مع إعلان مقتل 5 من عناصر الحرس الثوري الإيراني في هجوم استهدف مدينة خرم آباد، بمحافظة لرستان، فجر السبت.

وكان الوزير قد كشف قبل أيام عن إصابة نحو 1800 شخص جراء الهجمات الإسرائيلية، موضحًا أن “الغالبية العظمى من الضحايا مدنيون لا صلة لهم بأي نشاط عسكري”.

إسرائيل تنشر منظومة الدفاع الجوي “برق” لمواجهة الطائرات الإيرانية المسيرة وسط تصاعد التهديدات

كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي بدأ منذ الجمعة، 20 يونيو 2025، بنشر منظومة الدفاع الجوي المتطورة “برق” في مناطق مختلفة، في إطار مواجهة متصاعدة مع التهديدات الجوية الإيرانية، لا سيما الطائرات المسيرة والصواريخ المجنحة.

ووفقًا للتقرير، تم تثبيت بطاريات “برق” على متن بوارج حربية، حيث تمكنت المنظومة من اعتراض نحو 30 طائرة مسيرة إيرانية حتى الآن. وأكد مصدر عسكري للقناة أن النظام مصمم خصيصًا للتعامل مع الهجمات الجوية الإيرانية، مع قدرات متقدمة لاعتراض صواريخ كروز والمسيرات.

ويأتي نشر المنظومة في ظل تشكيك متزايد بفعالية منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية التقليدية، بعد فشلها في اعتراض عدد من الهجمات الإيرانية التي طالت مدنًا ومواقع استراتيجية داخل إسرائيل خلال الأسابيع الأخيرة.

ويُعد نظام “برق” جزءًا من محاولة إسرائيلية لإعادة ترميم الجدار الدفاعي الجوي في وجه التصعيد الإيراني المتواصل، الذي يشمل هجمات متكررة بالطائرات المسيّرة والصواريخ، في ظل المواجهة العسكرية المفتوحة بين الطرفين منذ أبريل الماضي.

سلطات أصفهان: لا تسجيل أي تسرب إشعاعي بعد الغارات الإسرائيلية على موقع نووي بالمحافظة

أعلنت سلطات محافظة أصفهان الإيرانية أن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت فجر اليوم موقعاً نووياً في المحافظة لم تؤدِ إلى أي تسرب إشعاعي.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” عن نائب محافظ أصفهان أن الهجمات شملت مناطق في مديريات لنجان ومباركة وشهرضا، إلى جانب مديرية أصفهان، موضحاً أن التقارير الأولية لم تسجل أي خسائر بشرية نتيجة هذه الغارات.

وأشار المسؤول إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية تصدت للهجمات، وأن معظم أصوات الانفجارات التي سُمع دويها كانت نتيجة نشاط الدفاع الجوي، بينما ارتبط بعضها مباشرة بالهجمات الإسرائيلية.

كما طمأن نائب المحافظ المواطنين بشأن سلامة الموقع النووي الواقع على بعد 340 كيلومتراً جنوب طهران، مؤكداً عدم حدوث أي تسرب لمواد خطرة، ومناشداً السكان تجنب التجمع حول مواقع الحوادث لتسهيل عمليات الإغاثة وإدارة الأزمات.

وثيقة أمريكية تكشف فرار مئات المواطنين من إيران عبر طرق خطرة والخارجية تحذر من “خطر الاعتقال”

كشفت وثيقة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، أن مئات المواطنين الأمريكيين غادروا إيران خلال الأيام الماضية عبر طرق برية محفوفة بالمخاطر، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران واندلاع المواجهة العسكرية بينهما في 13 يونيو الجاري.

وأشارت الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة “رويترز”، إلى أن العديد من الأمريكيين واجهوا “تأخيرات ومضايقات” أثناء محاولتهم المغادرة، في حين تمكن آخرون من العبور دون عوائق، كما أبلغت عائلة واحدة عن احتجاز مواطنين أمريكيين اثنين أثناء محاولتهما مغادرة البلاد، دون ذكر تفاصيل إضافية.

ووسط استمرار إغلاق المجال الجوي الإيراني، حثت الخارجية الأمريكية رعاياها الراغبين في مغادرة إيران على استخدام الطرق البرية عبر أذربيجان أو أرمينيا أو تركيا. وأضافت الوثيقة أن السفارة الأمريكية في عشق آباد طلبت من سلطات تركمانستان السماح بدخول أكثر من 100 مواطن أمريكي، لكن لم تتم الموافقة حتى الآن.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن إيران لا تعترف بالجنسية المزدوجة، وتتعامل مع المواطنين الإيرانيين الأمريكيين باعتبارهم إيرانيين فقط، محذرة من أن الأمريكيين في إيران معرضون لخطر “الاستجواب والاعتقال والاحتجاز”.

وفي ظل هذه التطورات، تواصل الولايات المتحدة بحث خيارات إجلاء محتملة لمواطنيها في إسرائيل، لكنها لا تملك قنوات مباشرة لمساعدة رعاياها داخل إيران في ظل انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عام 1979.

على الصعيد السياسي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، إنه سيتخذ قراراً خلال الأسبوعين المقبلين بشأن احتمال تدخل الولايات المتحدة في الحرب بين إسرائيل وإيران، في وقت يواصل فيه البيت الأبيض إرسال إشارات متضاربة بين دعم دبلوماسي سريع واستعداد لمساندة تل أبيب عسكرياً.

واشنطن تجلي 79 من موظفي سفارتها لدى إسرائيل وسط تصاعد المواجهة مع إيران

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، السبت، إجلاء 79 من موظفي سفارتها في إسرائيل وعائلاتهم، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية بين إسرائيل وإيران.

وأوضحت الوزارة في مذكرة داخلية أن عملية الإجلاء تمت بواسطة طائرة عسكرية أقلعت من تل أبيب متجهة إلى العاصمة البلغارية صوفيا، حيث يُنتظر أن يستقل بعض أو جميع الركاب لاحقاً طائرة مستأجرة إلى واشنطن. وتعد هذه ثاني عملية إجلاء عسكرية أمريكية من إسرائيل خلال الأسبوع الجاري.

وأشارت المذكرة إلى ارتفاع حاد في طلبات المساعدة، حيث تقدّم أكثر من 6400 مواطن أمريكي في إسرائيل، يوم الجمعة وحده، بطلبات إلكترونية للحصول على معلومات بشأن خطط إجلاء محتملة، كما تلقى خط الطوارئ التابع للوزارة أكثر من 3200 اتصال إضافي.

وقال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، إن هناك تقديرات باحتمال حاجة ما بين 300 و500 شخص يوميًا للمساعدة في حال تقرر إطلاق عمليات إجلاء موسعة، مشيرًا إلى أن الخطط ما زالت قيد الدراسة.

ويُقدّر عدد الأمريكيين الموجودين في إسرائيل بنحو 700 ألف شخص، معظمهم من مزدوجي الجنسية، إلا أن الرقم الدقيق يبقى غير مؤكد، نظرًا لعدم وجود إلزام بالتسجيل في السفارة.

أما بشأن إيران، فقد أكدت الوثائق الداخلية أن 84 مواطنًا أمريكيًا ومقيمًا دائمًا تمكنوا من العبور برا إلى أذربيجان منذ بدء الأزمة، في حين حصل 774 آخرون على تصاريح خروج حتى يوم الجمعة، بينما لا يزال نحو 200 آخرين ينتظرون الموافقة على مغادرة البلاد عبر الحدود مع تركمانستان.

إيران تتهم مدير وكالة الطاقة الذرية بـ”التحيز الصارخ”.. وشكوى رسمية إلى مجلس الأمن بعد الهجمات الإسرائيلية

قدّم مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، مساء الجمعة، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، اتهم فيها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، بـ”الانتهاك الصارخ لمبدأ الحياد الوظيفي”، على خلفية تصريحاته الأخيرة التي سبقت العدوان الإسرائيلي على إيران.

ونقلت قناة “العالم” الإيرانية أن غروسي أدلى بتصريحات تتعارض مع واجباته القانونية وفق النظام الأساسي للوكالة، في وقتٍ تجاهل فيه إدانة الضربات الإسرائيلية على منشآت نووية خاضعة لضمانات الوكالة، ما أثار “قلقاً عميقاً” في طهران.

وفي الشكوى، عبّر إيرواني عن استيائه من “الصمت المستمر” لغروسي تجاه العدوان الإسرائيلي، معتبراً إياه شكلاً من “التواطؤ السلبي”، ولافتاً إلى أن المدير العام تجاهل الاعتراف الإسرائيلي الصريح بتنفيذ الهجوم.

واتهمت الشكوى سلوك غروسي بـ”الفشل في الالتزام بالحياد والموضوعية”، محذرة من أن استمرار هذا النهج يقوّض مصداقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعين الدول الأعضاء.

وفي تصريحات لوسائل إعلام أمريكية، ردّ غروسي موضحًا أن تقارير الوكالة لا تحتوي على معلومات جديدة بشأن برنامج إيران النووي، ولا تُظهر أدلة على وجود نشاط منظم لإنتاج أسلحة نووية.

وأكد أن قرارات الهجوم العسكري تُتخذ على أساس سياسي لا تقني، وأن الحديث عن توقيت حصول إيران على سلاح نووي هو محض تكهنات.

وأمس، أصيب 23 شخصًا في شمال إسرائيل جراء ضربة صاروخية إيرانية، وقالت خدمة “نجمة داود الحمراء” إن ثلاثة من المصابين في حالة خطرة، فيما توفيت امرأة بنوبة قلبية أثناء محاولتها الاحتماء. كما أصيب صاروخ مبنى في مدينة حيفا، بينما سقط صاروخ آخر على بئر السبع جنوب البلاد.

الجيش الإسرائيلي أعلن من جانبه أنه شن ضربات جوية استهدفت 25 موقعًا عسكريًا ونوويًا داخل إيران، مستخدمًا أكثر من 60 طائرة حربية،فيما أكد مسؤول عسكري أن إيران أطلقت نحو 20 صاروخًا في أحدث هجوم لها، في مؤشر على استمرار التصعيد.

في هذه الأثناء، عُقد اجتماع دبلوماسي في جنيف ضم وزراء خارجية أوروبيين ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وأكد الأخير أن بلاده “لا تفاوض الولايات المتحدة” ما دامت إسرائيل تواصل هجماتها، لكنه أبدى استعداد طهران لمواصلة الحوار مع الأوروبيين في إطار محددات السيادة والدفاع.

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الدول الأوروبية أوضحت رفضها المطلق لامتلاك إيران سلاحًا نوويًا، لكنها حريصة على استئناف المسار الدبلوماسي.

وفي إيران، أوردت مجموعة “ناشطو حقوق الصحة” أن 657 شخصًا قُتلوا خلال أسبوع من الحرب، بينهم 263 مدنيًا، بينما تحدثت مصادر إسرائيلية عن مقتل 24 شخصًا على أراضيها.