ساحل العاج: «إيكواس» أعطت الضوء الأخضر للتدخل العسكري في النيجر

أكدت دول مجموعة «إيكواس» العزم على إبقاء كل الخيارات مطروحة على الطاولة لحل الأزمة سلميا واستعادة النظام الدستوري، مطالبة بتفعيل القوة الاحتياطية على الفور.

من جهته، قال رئيس ساحل العاج الحسن واتارا إنّ قادة «إيكواس» أعطوا الضوء الأخضر لبدء عملية عسكرية في أقرب الآجال لاستعادة النظام الدستوري بالنيجر، مضيفا أنّ بلاده ستشارك بكتيبة قوامها 1100 عسكري إلى جانب قوات من نيجيريا وبنين.

يشار إلى أنه تم التلويح باستخدام القوة لأول مرة في 30 يوليو الماضي خلال قمة لهذه المنظمة الإقليمية، وقد أمهلت حينها «إيكواس» قادة الانقلاب 7 أيام لإعادة بازوم الذي أطيح به في 26 من الشهر نفسه، لكن التهديد لم يدخل حيز التنفيذ مع انتهاء المهلة الأحد الماضي.