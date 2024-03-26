«سارة».. روبوت سعودي نسائي محرم عليها الحديث في موضوعين اثنين فقط

كشف مخترع الروبوت السعودي “سارة” أن تصميمه يتفاعل مع البشر دون الحديث عن الجنس أو السياسة على الإطلاق.

وقال إيلي متري، الرئيس التنفيذي لشركة QSS AI & Robots، مقرها الرياض، إن “سارة تعرف أنها فتاة تبلغ من العمر 25 عاما، وطولها 1.62 سم، وترتدي ملابس سعودية”.

وأضاف متري: “يجب أن تكون لطيفة، لا تتحدث عن السياسة، ولا تتحدث عن الجنس لأننا في السعودية. لا ينبغي أن تخوض في هذه المواضيع”.

وتتحدث “سارة”، التي ترتدي العباءة السعودية المحتشمة التقليدية، اللغتين العربية والإنجليزية، حيث تستخدم نموذج تعلم اللغة الخاص بالشركة، وهو برنامج ذكاء اصطناعي مصمم للتعرف على النص والكلام وتوليدهما، بعد تدريبه على مجموعة ضخمة من البيانات.

وفي حديثه مع “بيزنس إنسايدر”، قال متري: “نحن لا نعتمد على مكتبات أي شخص آخر، ولا حتى ChatGPT”.

وقال متري إن الروبوت “سارة” حظيت باهتمام واسع النطاق بعد ظهورها في العديد من المعارض التقنية، ما سلط الضوء بشكل فعال على التقدم الذي حققته السعودية في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، انتشرت حادثة وقعت في وقت سابق من هذا الشهر تتعلق بالروبوت “محمد” التابع للشركة، الذي بدا وكأنه يلمس عن طريق الخطأ مؤخرة مراسلة. وقال متري: “بينما يتحدث البشر، نحرك أيدينا، ولسنا عارضات أزياء. إنه الأمر نفسه بالنسبة للروبوت”.

كما أوضح أنه غير قلق من الواقعة، وأضاف: “الأمر الغريب هو أنه في الشرق الأوسط بأكمله، حتى في السعودية، لم يرى أحد هذا الأمر سيئا لأنهم يعرفون أنه روبوت”.