ساعات حاسمة في واشنطن.. هل ينضم ترامب لحرب إسرائيل ضد إيران؟

أفاد موقع “أكسيوس”، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس بعناية اتخاذ قرار توجيه ضربات عسكرية ضد إيران، مشددًا على ضرورة تحقيق 3 شروط أساسية قبل اتخاذ أي خطوة عسكرية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إن موقف ترامب من إيران “لا يجب أن يفاجئ أحدًا”، مشيرة إلى وجود فرصة مهمة لإجراء مفاوضات قد تحصل أو لا تحصل في المستقبل القريب. وأضافت أن ترامب أكد في رسالة للصحفيين أنه سيعلن قراره النهائي بشأن التدخل العسكري خلال الأسبوعين المقبلين، بناءً على تطورات المحادثات المحتملة مع طهران.

وفي سياق متصل، كشف مسؤولون أميركيون لموقع “أكسيوس” أن ترامب عقد الخميس اجتماعًا مع فريق الأمن القومي في غرفة العمليات، وهو الاجتماع الثالث خلال ثلاثة أيام لمناقشة خيارات الرد على إيران. وأوضحوا أن الرئيس الأميركي يفكر جديًا في دعم إسرائيل ضد طهران، لكنه يضع شروطًا واضحة قبل الإقدام على أي تحرك عسكري، تتمثل في ضرورة أن تكون الضربة ضرورية، وألا تقود الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، إضافة إلى التأكد من أن العملية ستحقق الهدف الأهم وهو تدمير البرنامج النووي الإيراني.

من جهتها، أكدت مصادر إسرائيلية، الخميس، أن تل أبيب تتوقع قرار واشنطن بشأن انضمامها إلى العمليات العسكرية ضد إيران خلال يومين. وقال مسؤول إسرائيلي في تصريحات لـ”تايمز أوف إسرائيل” إن القرار الأميركي المرتقب سيُعلن خلال 24 إلى 48 ساعة، مع استمرار التوقعات بدعم ترامب للضربات التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني.