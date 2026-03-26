ساعات دامية.. حوادث وكوارث تهزّ عدة دول حول العالم

في غضون ساعات قليلة، شهد العالم سلسلة من الحوادث والكوارث المتزامنة، تنوعت بين حادث مأساوي أودى بحياة العشرات، وهزة أرضية أحدثت أضرارًا مادية، وأمطار غزيرة تحولت إلى سيول جارفة.

مصرع 24 شخصًا بينهم 13 امرأة و5 أطفال بانقلاب حافلة في نهر بـ بنغلاديش

لقي ما لا يقل عن 24 شخصًا، بينهم 13 امرأة و5 أطفال، حتفهم غرقًا إثر سقوط حافلة ركاب في نهر بادما بوسط بنغلاديش أثناء محاولتها الصعود إلى عبارة، وفقًا للشرطة وإدارة الإطفاء والدفاع المدني في دكا.

وقال المسؤول في هيئة الإطفاء، ديوان سهيل رانا، إن الحافلة سقطت بعد ظهر الأربعاء في منطقة راجباري، على بعد نحو 100 كيلومتر من العاصمة. وتمكن العديد من الركاب من السباحة إلى بر الأمان، بينما حوصر آخرون داخل الحافلة التي كانت في طريقها إلى العاصمة قادمة من منطقة كوشتيا جنوب غربي البلاد، في وقت كان فيه الركاب عائدين إلى أعمالهم بعد عطلة عيد الفطر.

وأضاف مسؤول في خدمة الإطفاء أن سفينة إنقاذ انضمت إلى عمليات الإنقاذ وتمكنت من انتشال الحافلة، واستمر رجال الإنقاذ طوال الليل في انتشال الجثث، حيث عُثر على 22 جثة بحلول صباح الخميس، وقد توفيت امرأتان بعد إنقاذهما.

وأوضح أن التيارات القوية والأمطار أعاقت جهود الإنقاذ، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان هناك مفقودون.

زلزال يضرب شمال اليونان ويتسبب بأضرار في أديرة جبل آثوس

ضرب زلزال بقوة 4.9 درجة على مقياس ريختر شمال اليونان، مما تسبب في أضرار جسيمة في مباني أديرة جبل آثوس، بحسب ما أفادت صحيفة “فوريا”.

الزلزال وقع على بعد 11 كيلومترًا شمال غرب مدينة كاريا، وبعمق 10.6 كيلومتر، مخلفًا تشققات في جدران المباني وأضرارًا في اللوحات الجدارية داخل الأديرة. وفي إحدى الكنائس، انفصل جزء من الثريا أثناء قداس ديني، ما اضطر الرهبان والحجاج لمغادرة المكان بسرعة.

كما تضررت المساكن الرهبانية القديمة والخلايا المنتشرة في الجبل، فيما وصف الحجاج الهزة الأرضية بأنها طويلة الأمد ورافقتها هدير عالي في المناطق الساحلية.

يذكر أن جبل آثوس المقدس، الواقع في شبه جزيرة شمال شرق اليونان، يتمتع بوحدة إدارية خاصة وحكم ذاتي، ويعد من أبرز مراكز الحج في العالم الأرثوذكسي، محافظًا على النظام الرهباني القديم دون تغيير.

سيول عارمة تجتاح الكويت وأغلاق أجزاء من طريق الملك عبد العزيز

اجتاحت سيول عارمة الكويت نتيجة أمطار غزيرة، ما أدى إلى إغلاق أجزاء من طريق الملك عبد العزيز وإجبار السيارات على استخدام طرق بديلة لتجنب تجمع المياه.

ودعت الجهات المعنية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بإجراءات السلامة، مؤكدة ضرورة البقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، تفادياً لأي مخاطر محتملة نتيجة هذه الظروف الجوية الاستثنائية.

كما شددت السلطات على أهمية التواصل مع رقم الطوارئ 112 في الحالات الطارئة، ومتابعة المصادر الرسمية للاطلاع على آخر المستجدات والتوجيهات الأمنية.

وأكدت الجهات الرسمية أن التنبيه يأتي ضمن جهود حماية سلامة السكان وتعزيز الوعي المجتمعي والتعاون خلال الحالات الجوية الطارئة.