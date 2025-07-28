ساعات دامية حول العالم.. كوارث متزامنة تضرب دولاً من أربع قارات

شهدت الساعات االأخيرة سلسلة من الحوادث والكوارث المفجعة التي اجتاحت عدداً من الدول من الشرق إلى الغرب، مخلفة عشرات القتلى والمصابين، فقد سقط طيارون في المغرب، واحترق ذوو احتياجات خاصة في فرنسا، وتهاوت القطارات في ألمانيا، واهتزت الأرض تحت اليابانيين، بينما تصاعدت حدة الاحتجاجات في بريطانيا ومصر، في وقت تتوالى فيه تهديدات أمنية على متن الطائرات الأمريكية والبريطانية، وامتدت فصول المأساة من تحطم طائرة تدريب عسكرية في المغرب ومصرع طيارين، إلى حريق قاتل في دار إيواء بفرنسا أودى بحياة ثلاثة أشخاص، بينما شهدت ألمانيا حادثي قطار مروّعين أسفرا عن قتلى وجرحى، نتيجة عاصفة عنيفة ضربت البلاد، وفي ساحل العاج، اصطدمت حافلتان في حادث مروّع أسفر عن 16 قتيلاً و51 مصاباً، فيما ضرب زلزال بلغت شدته 5.7 درجات جزيرة هوكايدو اليابانية، في تايلاند، قُتل ستة أشخاص بإطلاق نار في أحد الأسواق، بينما شهدت مصر سلسلة من الأحداث المتوترة، من احتجاجات في بلقاس عقب وفاة شاب في الحجز، إلى وفاة مدير أمن الوادي الجديد بحادث سير، ومصرع أب وأطفاله الستة بتسمم مبيد زراعي قاتل.

تحطم طائرة تدريب عسكرية في المغرب ومصرع طيارين

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية عن تحطم طائرة تدريب عسكرية من طراز “AlphaJet” في محيط مطار فاس-سايس، مما أسفر عن وفاة طيارين برتبة رائد ونقيب كانا ينفذان مهمة تدريبية.

وقالت القيادة في بيانها إن ظروف الحادث لا تزال مجهولة، وأكدت تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لتحديد الأسباب التي أدت إلى التحطم.

وأعربت القوات المسلحة الملكية عن تعازيها الصادقة وتضامنها الكامل مع عائلتي الضابطين، معربة عن مواساتها لذويهما في هذا المصاب الجلل.

فرنسا: مصرع 3 أشخاص وفقدان شخصين جراء حريق في دار إيواء لأصحاب القدرات الخاصة

لقي ثلاثة أشخاص من أصحاب القدرات الخاصة ومقدمو الرعاية لهم مصرعهم إثر اندلاع حريق في منزل لقضاء العطلات جنوب غرب فرنسا، صباح اليوم الاثنين.

اندلع الحريق حوالي الساعة 4:30 صباحاً بالتوقيت المحلي في دار الضيافة الواقعة في بلدة مومورو بإقليم شارنت، ما أدى إلى تدمير جزء من المبنى وانهيار أجزاء من السقف، وسط تدخل عاجل من نحو 24 سيارة إطفاء وأكثر من 80 رجل إطفاء.

أسفر الحريق عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وإصابة آخر بجروح خطيرة، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين، ويُعتقد أنهما قد لقيا حتفهما تحت الأنقاض.

أشار الأمين العام لإقليم شارنت، جان شارل جوبارت، إلى أن الكلاب البوليسية لم تعثر على أي آثار تدل على هروب المفقودين من الحريق، مؤكداً أن أسباب الحادث لا تزال قيد التحقيق، لكن الاحتمال الأكبر هو وقوعه نتيجة حادث عرضي.

زلزال بقوة 5.3 إلى 5.7 درجة يضرب الساحل الشرقي لجزيرة هوكايدو اليابانية دون تحذير من تسونامي

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة الساحل الشرقي لجزيرة هوكايدو في شمال اليابان، وفقًا لما أفادت به الإدارة العامة للأرصاد الجوية اليابانية. وقع الزلزال يوم الاثنين 28 يوليو 2025 عند الساعة 12:10 بالتوقيت المحلي، على عمق متوسط يبلغ حوالي 56 كيلومترًا.

لم يصدر أي تحذير من تسونامي، ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع إصابات أو أضرار مادية كبيرة نتيجة الهزة.

وفي تقرير لاحق، صنف المعهد الوطني الياباني لأبحاث علوم الأرض والقدرة على مواجهة الكوارث (NIED) الزلزال بقوة 5.7 درجة، مع توقع شعور العديد من سكان المنطقة بالهزة.

وتشير البيانات الأولية إلى أن الزلزال غير متوقع أن يسبب أضراراً جسيمة، بينما قد يتم تحديث معلوماته حول الشدة والموقع والعمق خلال الساعات المقبلة.

مصرع 16 شخصًا وإصابة 51 في تصادم مروّع بين حافلتين في ساحل العاج

أعلنت وزارة النقل في ساحل العاج، فجر اليوم الاثنين، عن مصرع 16 شخصًا على الأقل وإصابة 51 آخرين بجروح، جراء حادث تصادم مروّع بين حافلة نقل عام وشاحنة قلابة تحمل رافعة، وقع قرابة الساعة السادسة من صباح الأحد.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك، أن الحادث وقع على أحد الطرق السريعة، دون أن تحدد الموقع الدقيق، مشيرة إلى أن الأرقام لا تزال أولية وقابلة للارتفاع.

مقتل 3 أشخاص في حادث قطار مروّع بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في حادث قطار وقع في ولاية بادن فورتمبيرغ، جنوب غربي ألمانيا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية وغربية.

وكان على متن القطار نحو 100 راكب لحظة وقوع الحادث، الذي حدث في منطقة جبلية وغابات بين زيغمارينغن ومدينة أولم، بحسب ما نقل عن مصادر أمنية وطبية.

وهرعت فرق الإطفاء والإسعاف والشرطة إلى الموقع، فيما توجّه وزير داخلية الولاية توماس شتروبل إلى مكان الحادث لمتابعة الوضع ميدانيًا.

وأكدت الشرطة الألمانية أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحادث، بينما استقبل المستشفى المحلي عددًا من المصابين لتلقي العلاج.

وفيات وإصابات بانحراف قطار عن مساره في جنوب غرب ألمانيا إثر عاصفة

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، مساء الأحد، جراء انحراف قطار ركاب عن مساره في ولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (DPA) نقلاً عن مصادر أمنية.

ووقع الحادث قرب مدينة ريدلينغن، عندما خرج قطار إقليمي سريع كان متجهاً من زيغمارينغن إلى مدينة أولم عن القضبان، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص. وكان القطار يقل حوالي 100 راكب لحظة وقوع الحادث.

ورغم عدم صدور تأكيد رسمي بشأن أسباب الانحراف، رجّحت المصادر الأمنية أن تكون العاصفة العنيفة التي ضربت المنطقة قبل الحادث أحد العوامل المحتملة.

وانتشرت فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء بسرعة في موقع الحادث، حيث أظهرت الصور ومقاطع الفيديو عربات قطار محطمة، إحداها مائلة على جانبها، إضافة إلى أشجار مقتلعة بفعل الرياح القوية.

راكب يهدد بتفجير طائرة “إيزي جيت” في محاولة لإرسال “رسالة” إلى ترامب خلال زيارته لاسكتلندا

أُجبرت طائرة تابعة لشركة “إيزي جيت” على الهبوط اضطراريًا في مدينة غلاسكو الاسكتلندية، بعد أن هدّد راكب يبلغ من العمر 41 عامًا بتفجير قنبلة على متنها، بهدف توجيه “رسالة” إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما أفادت به وسائل إعلام بريطانية.

الراكب، الذي كان مسافرًا على متن الرحلة EZY609 القادمة من لوتون إلى غلاسكو، أعلن بصوت عالٍ عن نيته تفجير الطائرة، مدعيًا أن بحوزته قنبلة، ومعبّرًا عن استيائه من سياسات ترامب، الذي كان متواجدًا في اسكتلندا حينها في زيارة خاصة تستمر خمسة أيام.

وبحسب شهود عيان، قام الرجل بإطلاق تهديداته علنًا وتصرف بعدوانية تجاه طاقم الضيافة، ما أثار الذعر بين الركاب، قبل أن يتمكن ثلاثة منهم من السيطرة عليه حتى وصول الشرطة، التي صعدت إلى الطائرة عند هبوطها وقامت بتوقيفه على الفور.

وأكد متحدث باسم شركة “إيزي جيت” أنه لم تُسجل أي إصابات على متن الطائرة، بينما فتحت الشرطة الاسكتلندية تحقيقًا في الواقعة لتحديد ملابسات الحادث ودوافع الراكب.

وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها تزامنًا مع زيارة ترامب للمملكة المتحدة منذ توليه منصبه، والتي تشمل جولة خاصة في عدد من المناطق الاسكتلندية.

ركاب يفرون عبر مزلقة إخلاء بعد نشوب دخان في طائرة “بوينغ 737 ماكس 8” بمطار دنفر

أُجلي ركاب طائرة تابعة لشركة “أميركان إيرلاينز” بشكل عاجل السبت في مطار دنفر الدولي بولاية كولورادو، بعد ظهور دخان في الطائرة بسبب مشكلة محتملة في معدات الهبوط تتعلق بإطار الطائرة.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية إن رحلة الشركة رقم 3023، التي كانت متجهة إلى مطار ميامي الدولي وعلى متنها 173 راكباً وستة من أفراد الطاقم، أبلغت عن حادث محتمل أثناء محاولتها الإقلاع.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله ركابًا ينزلون بسرعة عبر مزلقة الطوارئ القابلة للنفخ قرب مقدمة الطائرة، حاملين أمتعتهم وأطفالهم، فيما تعثر بعض الركاب وسقطوا عند نهاية المزلقة على المدرج الخرساني. وتم نقل الجميع إلى صالة المطار بواسطة حافلات.

وأعلنت شركة “أميركان إيرلاينز” نقل راكب واحد إلى المستشفى بجروح طفيفة، بينما تم فحص خمسة آخرين أصيبوا لكنهم لم يحتاجوا إلى دخول المستشفى.

قال الراكب شون ويليامز: “عندما وصلنا إلى منتصف سرعة الإقلاع تقريبًا، سمعنا دويًا عاليًا، وبدأ الطيار على الفور إجراءات إلغاء الإقلاع والضغط على المكابح”.

وأفادت إدارة الإطفاء في دنفر بإخماد حريق محدود نشب في الطائرة، فيما أكدت الشركة أن جميع الركاب والطاقم نزلوا بأمان، وأن الطائرة أُخرجت من الخدمة لفحصها من قبل فريق الصيانة.

وأعلنت إدارة الطيران الاتحادية فتح تحقيق في الحادث لتحديد الأسباب والتأكد من سلامة إجراءات السلامة.

وفيات وإصابات بانحراف قطار عن مساره في جنوب غرب ألمانيا إثر عاصفة

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم وأصيب آخرون، مساء الأحد، جراء انحراف قطار ركاب عن مساره في ولاية بادن-فورتمبيرغ جنوب غربي ألمانيا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية (DPA) نقلاً عن مصادر أمنية.

ووقع الحادث قرب مدينة ريدلينغن، عندما خرج قطار إقليمي سريع كان متجهاً من زيغمارينغن إلى مدينة أولم عن القضبان، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص. وكان القطار يقل حوالي 100 راكب لحظة وقوع الحادث.

ورغم عدم صدور تأكيد رسمي بشأن أسباب الانحراف، رجّحت المصادر الأمنية أن تكون العاصفة العنيفة التي ضربت المنطقة قبل الحادث أحد العوامل المحتملة.

وانتشرت فرق الإنقاذ ورجال الإطفاء بسرعة في موقع الحادث، حيث أظهرت الصور ومقاطع الفيديو عربات قطار محطمة، إحداها مائلة على جانبها، إضافة إلى أشجار مقتلعة بفعل الرياح القوية.

استمرار الاحتجاجات ضد إيواء اللاجئين في إيبينغ البريطانية واعتقال 3 مشاركين

شهدت مدينة إيبينغ القريبة من لندن مظاهرة جديدة سلمية ضد إيواء اللاجئين في فندق “ذا بيل” المحلي، بحسب بيان لشرطة مقاطعة إسكس التي أكدت حضور مجموعتين منفصلتين من المتظاهرين، إحداهما ضد الفندق، والأخرى مؤيدة للمهاجرين.

رافق عناصر الشرطة مجموعة المساندة للمهاجرين من محطة المترو إلى موقع التجمع، ورغم الطابع السلمي للمظاهرات، تم اعتقال ثلاثة أشخاص على ذمة التحقيق.

يأتي ذلك في ظل استمرار التوترات في المدينة، حيث اندلعت أعمال شغب منتصف يوليو الجاري على خلفية محاكمة مهاجر متهم بقضية اغتصاب. وقد شهد فندق “ذا بيل” احتجاجات متكررة وتدخلات أمنية عقب اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وطالب مسؤولو إيبينغ المحليون الحكومة البريطانية بإغلاق الفنادق التي تؤوي اللاجئين، وسط تزايد أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين يصلون إلى بريطانيا عبر القنال الإنجليزي بقوارب صغيرة، حيث تجاوز عددهم 36,800 عام 2024، مقارنة بزيادة ربع عن العام السابق.

وتنفق السلطات البريطانية ملايين الجنيهات يومياً على إيواء طالبي اللجوء في الفنادق، ما يعكس أزمة اجتماعية متصاعدة تتزامن مع تزايد موجات الهجرة غير الشرعية.

الأمن المصري يوضح ملابسات وفاة شاب في مركز شرطة بلقاس ويؤكد إجراء التحقيقات

ردّت قوات الأمن المصرية على الفيديوهات التي وثقت اشتباكات ومظاهرات اندلعت في بلقاس بمحافظة الدقهلية، إثر وفاة شاب داخل مركز الشرطة.

وأكدت وزارة الداخلية أن الشاب، أيمن صبري (21 عامًا)، كان محبوسًا بقرار من النيابة العامة بتاريخ 21 يوليو الجاري على ذمة قضية مخدرات وحيازة سلاح.

وأوضحت الداخلية أن المتوفى شعر بإعياء مفاجئ داخل محبسه بتاريخ 26 يوليو، ونُقل إلى مستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة هناك.

وأضافت أن نزلاء آخرين في السجن لم يتهموا أحدًا بالتسبب في وفاته، وأن النيابة العامة تولت التحقيق، وكلفت الطب الشرعي بالكشف الطبي على الجثمان وصرحت بالدفن.

يُذكر أن وفاة أيمن صبري أثارت احتجاجات شعبية واتهامات بتعرضه لتعذيب داخل مركز الشرطة، وهو ما تحقق الجهات المختصة بشأنه في سياق التحقيقات الجارية.

مصر توقف الخدمة عن 60 ألف هاتف محمول بسبب التلاعب في الإعفاء الجمركي وتؤكد استمرار إعفاء جهاز واحد لكل راكب

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر بياناً رسمياً نفى فيه إلغاء الإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد لكل راكب قادم من الخارج، مؤكداً استمرار تطبيق هذا الإعفاء خلال الفترة التجريبية لمنظومة حوكمة التليفون المحمول التي انطلقت بداية عام 2025.

وأوضح البيان أن المنظومة تمكنت من إعفاء نحو 650 ألف جهاز محمول تم استيرادها مع الركاب منذ بداية العام، في إطار تسهيل دخول الأجهزة الشخصية عبر الجمارك، وحماية السوق من التهريب والاستغلال غير المشروع.

وأشار الجهاز إلى أنه خلال المتابعة الدورية، تم رصد حالات تلاعب واحتيال من خلال تسجيل أجهزة تجارية على أنها شخصية أو استخدام بيانات ركاب وهميين، ما أدى إلى إيقاف الخدمة عن 60 ألف جهاز، ومن بين هذه الأجهزة، تم التأكد من عدم استحقاق 13 ألف جهاز للاستمرار في الخدمة، بينما أعيد تشغيل 47 ألف جهاز بعد التحقق من مشروعيتها.

بيان الجهاز جاء ردًا على الجدل الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إيقاف الخدمة بأثر رجعي، مؤكداً أن الإجراءات تستهدف مكافحة التلاعب وحماية حقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني.

مصر.. وفاة الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الجديد في حادث انقلاب سيارة الشرطة

توفي عبد الرحمن فرغلي، الحارس الشخصي لمدير أمن الوادي الجديد، متأثراً بجروحه في حادث انقلاب سيارة الشرطة على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا. ونُقل فرغلي (37 عاماً) إلى مستشفى سمالوط التخصصي بحالة حرجة قبل أن يُعلن عن وفاته، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة سمالوط النموذجية.

أسفر الحادث أيضاً عن وفاة اللواء عصام الدين عبدالله، مدير أمن الوادي الجديد، وإصابة أمين الشرطة ياسين تهامي الذي نقل إلى مستشفى الشرطة بالقاهرة لاستكمال العلاج. وأظهرت التحريات الأولية انقلاب السيارة دون تحديد أسباب واضحة، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقاً واحتجزت السيارة لفحصها فنياً.

مصر.. 6 أطفال ووالدهم يموتون بتسمم مبيد حشري خطير

شهدت قرية دلجا بمركز دير مواس في محافظة المنيا وفاة 6 أطفال ووالدهم إثر تعرضهم لتسمم شديد يشتبه أنه ناجم عن مادة في مبيد حشري يُدعى كلورفينابير (Chlorfenapyr)، ويعتقد أن الأطفال قد تعرضوا لهذه المادة إما عن طريق تناولها مع الطعام أو الشراب، أو عبر الاستنشاق أو ملامسة الجلد.

أكد الدكتور مصطفى عبد الستار، نائب رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، أن المبيد “وندر” الذي يحتوي على هذه المادة مسجل في مصر ولا يُحظر، كما هو الحال في بعض دول الاتحاد الأوروبي، لكنه محذر من خطورته ويشدد على ضرورة الاستخدام الآمن وعدم الشراء عبر الإنترنت لتجنب التلاعب والغش.

وأوضحت مصادر من وزارة الزراعة أن مادة كلورفينابير خطرة جداً ولا يوجد لها ترياق، مما يستوجب مراجعة وضعها القانوني وحظر استخدامها للحفاظ على سلامة المواطنين.

مصر تحبط تهريب طن حشيش قيمته 100 مليون جنيه جنوب البلاد

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، بالتنسيق بين قطاع مكافحة المخدرات وأجهزة وزارة الداخلية، من إحباط محاولة تهريب طن كامل من مخدر الحشيش جنوب البلاد، تقدر قيمته بحوالي 100 مليون جنيه مصري (حوالي مليوني دولار أمريكي).

وأفاد بيان وزارة الداخلية بأن العملية جاءت بعد رصد وتحريات دقيقة عن تشكيل عصابي يضم عناصر جنائية شديدة الخطورة يخطط لجلب كميات كبيرة من الحشيش تمهيداً لتوزيعها في السوق المحلية.

بعد تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمائن أمنية محكمة، أسفرت عن ضبط المتهمين والحشيش المضبوط، وإحالتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.

وتُعد هذه العملية ضربة قوية لشبكات تهريب المخدرات في مصر، وتأتي ضمن جهود متواصلة لتعزيز الأمن المجتمعي وحماية الاقتصاد الوطني من آثار تجارة المخدرات، التي تشكل تهديداً كبيراً، خاصة مع زيادة عمليات التهريب عبر الحدود ومناطق مثل سيناء والممرات البحرية.

وقد كثفت وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة حملاتها الأمنية الناجحة، ما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من المخدرات واعتقال العديد من المهربين، في إطار مكافحة هذه الآفة الخطيرة.

إطلاق نار في بانكوك يودي بحياة ستة أشخاص بينهم منفذ الهجوم

لقي ستة أشخاص على الأقل حتفهم في حادث إطلاق نار وقع يوم الاثنين داخل سوق “أور تو كو” في العاصمة التايلاندية بانكوك، وفقًا لتصريحات نائب مفوض شرطة العاصمة شارين غوباتا.

وتشمل الحصيلة منفذ الهجوم الذي أقدم على الانتحار بعد قتل أربعة من عناصر الأمن وامرأة كانت تتواجد في السوق، وفقًا لمركز الطوارئ الطبية “إيراوان”.

بالي.. السلطات الإندونيسية تحذر السائحين من تفشي داء الكلب

حذرت السلطات الصحية في إندونيسيا من تفشي محتمل لداء الكلب في جزيرة بالي السياحية، بعد تسجيل عدة حالات تعرض لأشخاص لعضات كلاب مصابة خلال شهر يوليو الجاري.

وتشمل المناطق الأكثر تأثرًا ساوث كوتا التي تضم نوسا دوا وجيمباران، إضافة إلى شواطئ بيريرينان وسيسيه قرب كانجو.

وأعلنت السلطات البيطرية بدء حملة تطعيم واسعة للكلاب الضالة في هذه المناطق للحد من انتشار المرض. وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا تحذيرات لمواطنيها حول مخاطر السفر إلى بالي بسبب احتمال الإصابة بداء الكلب.

اعتقال رجل تسلق سياج وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن

أعلنت الخدمة السرية الأمريكية عن توقيف رجل تسلق بوابة مبنى وزارة الخزانة في العاصمة واشنطن، في حادث وقع عند الساعة 2:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي (9:30 مساءً بتوقيت موسكو)، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.

وأوضحت الوكالة أن فرقة المتفجرات التابعة لشرطة مقاطعة كولومبيا استدعيت لفحص حقيبة تركها المشتبه به خلف السياج على الرصيف، حيث تبين لاحقًا أنها لا تحتوي على أي أجهزة أو مواد متفجرة.

ولم تُكشف بعد هوية الرجل أو الدوافع المحتملة وراء الحادث.

النيابة العامة الفرنسية تطلب إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة ضد بشار الأسد بتهم جرائم حرب

أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، على خلفية اتهامه بشن الهجمات الكيميائية في سوريا عام 2013. جاء ذلك بعد إلغاء محكمة التمييز الفرنسية لمذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.

وأوضح البيان أن الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وكانت مذكرة توقيف صدرت بحقه في نوفمبر 2023، وأيدتها محكمة الاستئناف في يونيو 2024، بتهم التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب جراء هجمات الغاز السارين التي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص في مناطق عدة، بينها دوما والغوطة الشرقية.

كما أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017.

يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم بسبب عدم تصديق سوريا على اتفاقية روما، وعدم إحالة الأمم المتحدة القضية إليها.