ساعة أبل تتيح خدمة للآباء لمراقبة أطفالهم خارج المنزل!

أصبحت خدمة Apple Watch For Your Kids؛ وهي تجربة إعداد الأسرة للأطفال، متاحة الآن للمستخدمين على نطاق أوسع، بعدما كانت متوفرة في بعض دول العالم فقط..

وتمكن هذه الميزة البالغين من إعداد نماذج ساعات أبل الخلوية لأطفالهم، مما يسمح لهم بإجراء المكالمات وإرسال الرسائل، حتى لو لم يكن لديهم هاتف آيفون.

ولاستخدام هذه الميزة، كل ما تحتاجه هو هاتف آيفون وساعة أبل، وإمكانية الوصول إلى أداة المجموعة العائلية.

طريقة العمل

تتيح Apple Watch for your kids للآباء مراقبة أطفالهم عندما يتوجهون إلى المدرسة، أو إلى أي مكان في الخارج.

ويمكنك إعداد ساعة أبل للأطفال من دون تسليمهم هاتف آيفون. وبذلك يمكنك مراقبة حركتهم أو الاتصال بهم أو إرسال رسائل إليهم من هاتف آيفون الخاص بك، الذي يدير بشكل فعال الساعة على معصمهم. وعندما يكونون في الصف، يمكنك تعطيل التنبيهات والسماح لهم بالتركيز على دراستهم.

كما تحتوي الميزة على زر SOS للطوارئ لإبقائك على اطلاع بحالتهم. كذلك، تعد ميزة Find My أداة مفيدة أخرى لمراقبة مكان وجود الأطفال، مع العلم أنه يمكن للساعة أن تعمل لمدة تصل إلى 14 ساعة في اليوم.

الصحة واللياقة

بالإضافة إلى ميزات السلامة والمراقبة الأبوية، يمكن للأطفال الاستفادة من ميزات الصحة واللياقة البدنية. كما توفر Apple Watch For Your Kids ميزات مثل خرائط أبل لتحديد طريقهم إلى المنزل وFind People لتحديد موقع أفراد الأسرة، أو مشاركة موقعهم الحالي معهم.

ويمكن للأطفال أيضًا تتبع أنشطة اللياقة البدنية وإنشاء أهداف لتمارين مختلفة، وتحدي أصدقائهم من خلال إرسال دعوات مشاركة النشاط إليهم. ويمكن لأحد الوالدين مراقبة جميع الأنشطة المذكورة من جهاز آيفون الخاص بهم.

كيفية الإعداد

لاستخدام الأداة المناسبة للأطفال، تتطلب أبل أن يكون لديك Apple Watch Series 4/Watch SE أو الطرز الأحدث التي تدعم LTE، وتعمل بنظام التشغيل watchOS 7.0 أو إصدار أعلى.

وتحتاج أيضًا إلى الاشتراك في الخطة الخلوية وإقرانها بجهاز آيفون 6s أو الطرز الأحدث، بعد أن يحصل الأطفال على معرّف أبل الخاص بهم.

ولمزيد من الأمان، يمكن للوالدين الموافقة مسبقًا على جهات الاتصال التي يمكن للأطفال الوصول إليها من خلال ساعة أبل.