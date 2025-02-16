«ساعة الموت».. موقع جديد يتنبأ بموعد «الوفاة»!

زعم موقع إلكتروني جديد، يعمل “بالذكاء الاصطناعي”، “قدرته على تحديد موعد وطريقة وفاة المستخدمين بدقة”.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل”، “استخدم الموقع، المعروف باسم “ساعة الموت”، خوارزميات متطورة لتحليل بيانات المستخدمين، مثل العمر والوزن والعادات الصحية ومستوى النشاط البدني، ثم يتنبأ بالعمر المتوقع للشخص ويعرض المدة المتبقية له بالسنوات والأيام والساعات، وحتى الثواني”.

ووفق الصحيفة، “يطلب الموقع من المستخدمين إدخال مجموعة من المعلومات المتعلقة بأسلوب حياتهم، مثل عادات الأكل والتدخين وشرب الكحول وممارسة الرياضة، وبناء على هذه البيانات، يقوم “الذكاء الاصطناعي” بحساب العمر المتوقع، مع إمكانية الكشف عن سبب الوفاة المحتمل، كما يسمح للمستخدمين بمقارنة توقعاتهم مع متوسط العمر للأشخاص الذين يشتركون معهم في الجنس ومؤشر كتلة الجسم (BMI)”.

هذا ووفق الصحيفة، “فعلى الرغم من أن الموقع يزعم تقديم تنبؤات “دقيقة”، إلا أنه لا يأخذ في الاعتبار العوامل الوراثية والأمراض المزمنة أو الصحة العقلية، ولهذا السبب، يؤكد أن النتائج “للتسلية فقط”، وأنها ليست توقعات مؤكدة”.

يذكر أن هذا التطبيق ليس الوحيد، فهناك برامج مماثلة مثل تطبيق “Death Clock”.

هذا ويقدم خبراء الصحة، نصائح لتحسين الصحة وإطالة العمر، كممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يوميا، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان، وتجنب التدخين والكحول، حيث إن التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة، كما أن استهلاك الكحول يؤثر على صحة الكبد والقلب، والحفاظ على الروابط الاجتماعية، إذ يرتبط الشعور بالوحدة بتدهور صحة الدماغ وزيادة خطر الإصابة بالخرف.