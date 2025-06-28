ساعة شاومي الجديدة.. التكنولوجيا تلتقي بالأناقة والقوة

أعلنت شركة شاومي Xiaomi رسميًا عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة Watch S4 بقياس 41 ملم، والتي تأتي بمواصفات متقدمة وتصميم أنيق يجمع بين المتانة والتقنيات الحديثة، لتنافس بقوة في سوق الساعات الذكية.

وبحسب الشركة، تتميز الساعة بهيكل مصنوع من الستانلس ستيل المقاوم للصدأ، بأبعاد 41.2×41.2×9.5 ملم، ووزن خفيف يبلغ 32 غرامًا، ما يجعلها مريحة للارتداء طوال اليوم، كما حصلت الساعة على شهادة مقاومة الماء والغبار بمعيار 5ATM، مما يؤهلها لتحمل الاستخدام اليومي حتى أثناء السباحة أو ممارسة الرياضة في بيئات رطبة.

وزُودت Watch S4 بشاشة من نوع AMOLED بقياس 1.32 بوصة، بدقة عرض 466×466 بيكسل، وكثافة بكسلات حوالي 320 بيكسل لكل إنش، مع معدل سطوع يصل إلى 1500 شمعة لكل متر مربع، ما يوفر وضوحًا ممتازًا حتى في ضوء الشمس المباشر، كما غُطيت الشاشة بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش لتعزيز متانتها.

ميزات صوتية ونظام تشغيل متطور

تدعم الساعة مكبرات صوت مدمجة، تتيح للمستخدمين الاستماع إلى الموسيقى وسماع الرسائل والإشعارات الصوتية مباشرةً دون الحاجة لهاتف خارجي. تعمل الساعة بنظام HyperOS 2، وتأتي مع تطبيقات متخصصة لمراقبة النشاط البدني اليومي، ما يجعلها رفيقًا مثاليًا للمهتمين بالصحة واللياقة.

وتضم الساعة مستشعرات لقياس معدل نبض القلب، ومستشعرات لقياس نسبة الأكسجين في الدم، بالإضافة إلى بوصلة إلكترونية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، مما يعزز من دقتها في تتبع النشاط الخارجي والتنقل.

اتصال متطور وبطارية تدوم طويلاً

تدعم Watch S4 تقنية Bluetooth 5.4 للاتصال السلس مع الهواتف الذكية، كما تتوفر على شريحة NFC تتيح الدفع الإلكتروني بسهولة وأمان. تشتمل على بطارية بسعة 320 ميلي أمبير، قادرة على العمل لفترات طويلة قبل الحاجة لإعادة الشحن، مع دعم مستشعر لقياس درجة حرارة جسم المستخدم.

ألوان متعددة وسعر منافس

ستطرح الساعة بألوان متعددة تلبي مختلف الأذواق، منها الأخضر، الأسود، الأبيض، والذهبي، مع سعر تنافسي يقارب 120 يورو، ما يجعلها خيارًا جذابًا لمن يبحثون عن ساعة ذكية تجمع بين المواصفات التقنية والعملية والسعر المناسب.

هذا ويُتوقع أن تشكل Xiaomi Watch S4 إضافة قوية إلى سوق الساعات الذكية، خاصة في مواجهة المنافسة الشرسة من شركات مثل سامسونغ وموتورولا، بفضل تصميمها المتين وتقنياتها المتقدمة التي تلبي حاجات المستخدمين في مختلف الأوقات والظروف.