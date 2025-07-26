ساعة شفافة بـ1.5 مليون دولار.. هدية فاخرة تُدهش رونالدو!

في لفتة لافتة تعكس مكانته العالمية، تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، هدية فاخرة من صانع المجوهرات الأمريكي الشهير جاكوب أرابو، تمثلت في ساعة نادرة من طراز “بوغاتي شيرون توربيون”، مصنوعة بالكامل من الياقوت الشفاف وتبلغ قيمتها نحو 1.5 مليون دولار أمريكي.

وظهر أرابو في مقطع فيديو متداول وهو يضع الساعة الفاخرة في معصم رونالدو، الذي بدا منبهراً بتصميمها الاستثنائي. كما حرص الطرفان على التقاط صور تذكارية توثق هذه اللحظة.

تُعد الساعة من أفخم إصدارات علامة “Jacob & Co”، وتتميز بتصميم يحاكي محرك سيارة بوغاتي الشهيرة، إضافة إلى ندرة المواد المستخدمة في صناعتها، ما يجعلها واحدة من أغلى الساعات في العالم.

جاكوب أرابو يُهدي الأسطورة كريستيانو رونالدو ساعة “بوغاتي شيرون توربيون” الفاخرة من الياقوت الشفاف من تصميم



وتبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار! 🔥⌚ pic.twitter.com/gOu8bc4lrU — عالم القوت (@GOATTWORLD) July 24, 2025

حادثة أمنية خلال معسكر النصر في النمسا بسبب رونالدو

في سياق آخر، شهد معسكر نادي النصر السعودي في النمسا، مساء الجمعة، محاولة اقتحام من أحد المشجعين المتحمسين الذي حاول الوصول إلى كريستيانو رونالدو لحظة دخوله إلى الفندق الذي يقيم فيه الفريق، إلا أن التدخل السريع من قبل رجال الأمن حال دون وصول المشجع إلى النجم البرتغالي، رغم الإجراءات الأمنية المشددة المحيطة باللاعب منذ انضمامه إلى الفريق.

وكان رونالدو قد انضم إلى معسكر النصر مساء الجمعة بعد إجازة إضافية حصل عليها عقب نهاية الموسم الماضي، ونشر صورة عبر حسابه على منصة “إكس” معلقًا: “بدأنا الآن، الأعين على المستقبل”.

ويخوض النصر مساء اليوم أولى مبارياته الودية في النمسا أمام فريق سانت يوهان، وذلك في أول ظهور للفريق تحت قيادة المدرب الجديد جورجي جيسوس، الذي تولى مهامه خلفًا للإيطالي ستيفانو بيولي استعدادًا لانطلاق موسم 2025–2026.