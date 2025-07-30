ساعة غوغل الجديدة وحاسب «هونر» اللوحي.. قوة وتصميم وأسعار منافسة

كشفت تسريبات جديدة نشرتها مواقع تقنية مختصة، من بينها androidpolice، عن مواصفات ساعة Google Pixel Watch 4 المنتظرة، التي تستعد غوغل لإطلاقها رسميًا لمنافسة عمالقة السوق مثل آبل وسامسونغ.

وتُظهر التسريبات أن الساعة ستأتي بتحديثات تصميمية وتقنية كبيرة مقارنة بالإصدار السابق Pixel Watch 3.

أبرز التحسينات في التصميم

• هيكل أكثر سماكة: سيزداد سمك الساعة بنحو 2 ملم مقارنة بالإصدار السابق، ما يشير إلى تعديلات في البطارية أو توزيع المكونات الداخلية.

• حواف أرق للشاشة: لتحسين نسبة العرض إلى الهيكل وتوفير مساحة عرض أكبر.

• مقاسان جديدان: ستتوفر الساعة بمقاسين 41 ملم و45 ملم، لتناسب مختلف قياسات المعصم.

تحسينات في الشحن

• منفذ الشحن المغناطيسي نُقل من الواجهة الخلفية إلى الجهة الجانبية للهيكل، ما يجعل شواحن Pixel Watch الحالية غير متوافقة مع هذا الإصدار.

• زيادة في سرعة الشحن بنسبة 25% مقارنة بـPixel Watch 3، ما يعني تقليلًا ملحوظًا في وقت الشحن الكامل.

العتاد الداخلي

• المعالج: ستُزوّد الساعة بشريحة Snapdragon W5 Gen 1، التي تتميز بالكفاءة العالية في الأداء والطاقة.

• الذاكرة العشوائية (RAM): 2 غيغابايت.

• التخزين الداخلي: 32 غيغابايت، وهي سعة مناسبة لتخزين التطبيقات والموسيقى وتشغيل النظام بكفاءة.

الشاشة والبطارية

• شاشة LTPO AMOLED بتردد 60 هيرتز، تقدم جودة عرض عالية مع استهلاك طاقة منخفض.

• معدل سطوع يصل إلى 3000 شمعة/م²، مما يضمن وضوح الرؤية حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

• البطارية: سَعَتان مختلفتان حسب الحجم: 327 ميلي أمبير للنسخة الصغيرة (41 ملم)، 459 ميلي أمبير للنسخة الكبيرة (45 ملم).

Honor تُطلق حاسبها اللوحي Pad X7 الجديد بمواصفات قوية وسعر منافس يهدد الأسواق العالمية

بدأت Honor حملة ترويج مكثفة لحاسبها اللوحي الجديد Honor Pad X7، الذي يُتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً في الأسواق العالمية بفضل تصميمه الأنيق، مواصفاته التقنية المتطورة، وسعره المنافس.

والجهاز يتمتع بهيكل يجمع بين الألمنيوم والبلاستيك المتين، بأبعاد مريحة تصل إلى (211.8 × 124.8 × 8) ملم، ووزن خفيف يبلغ 365 غراماً، ما يجعله مناسباً للاستخدام اليومي والتنقل بسهولة.

وشاشة الحاسب جاءت من نوع IPS LCD بحجم 8.7 بوصة، بدقة عرض 1340×800 بيكسل، مع معدل تحديث 90 هيرتز، وسطوع يصل إلى حوالي 500 شمعة لكل متر مربع، لتوفر تجربة مشاهدة واضحة وسلسة.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 مع واجهة MagicOS 9 الخاصة بشركة Honor، ويعتمد على معالج Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 مع معالج رسوميات Adreno 610، مما يضمن أداءً جيداً في المهام اليومية والتطبيقات المتعددة.

فيما يتعلق بالذاكرة، يحتوي الحاسب على 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام)، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، لتلبية احتياجات التخزين الكبيرة.

والكاميرا الأساسية بدقة 8 ميغابيكسل تدعم تصوير الفيديو بجودة 1080 بكسل وبمعدل 30 إطار في الثانية، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل مناسبة لمكالمات الفيديو.

كما يحتوي الجهاز على منفذ USB Type-C لشحن سريع ونقل بيانات أسرع، ومكبرات صوت عالية الأداء لتحسين جودة الصوت، بالإضافة إلى تقنية Circle to Search التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة الاستخدام.

ويُزود الحاسب ببطارية قوية بسعة 7020 ميلي أمبير، مع دعم للشحن السريع بقدرة 10 واط، مما يضمن عمر بطارية طويل للاستخدام المتواصل.