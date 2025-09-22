ساعة هواوي الجديدة.. بطارية لأكثر من أسبوعين وتصميم متين

دخلت هواوي سباق الساعات الذكية بقوة من خلال إطلاق Huawei Watch Ultimate 2، التي تهدف لمنافسة ساعات آبل وسامسونغ بأحدث المواصفات والتقنيات.

الساعة الجديدة تأتي بهيكل معدني متين مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، مع واجهات محمية بطبقة كريستالية مقاومة للصدمات والخدوش، كما تدعم تقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية دون الحاجة لهاتف ذكي.

المواصفات التقنية:

الأبعاد: 48.5 × 48.5 × 12.9 ملم، الوزن: 80.5 غرام.

الشاشة: LTPO2 AMOLED بمقاس 1.5 بوصة، دقة 466×466 بيكسل، كثافة 310 بيكسل/الإنش وسطوع يصل إلى 3500 شمعة/م².

بمقاس 1.5 بوصة، دقة 466×466 بيكسل، كثافة 310 بيكسل/الإنش وسطوع يصل إلى 3500 شمعة/م². نظام التشغيل: HarmonyOS 5.1 .

. المستشعرات: قياس نبض القلب، الأكسجة في الدم، مراقبة الرجفان القلبي، معدل نبض الدم، النوم والنشاط البدني اليومي.

المزايا الإضافية:

أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية وبوصلة إلكترونية.

شريحة NFC للدفع الإلكتروني .

. قياس درجة حرارة الجسم.

تقنية طلب النجدة في حالات الطوارئ عبر الأقمار الصناعية.

البطارية: Li-Ion بسعة 867 ميلي أمبير، تكفي العمل لأكثر من أسبوعين، مع دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 10 واط.

من المتوقع طرح الساعة في الأسواق العالمية قريبًا، متاحة باللونين الأسود والأزرق، لتقدم تجربة متكاملة تجمع بين المتانة، الصحة، والاتصال الذكي، بما يجعلها منافسًا قويًا في سوق الساعات الذكية.