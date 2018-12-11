سالفيني يتوعد بمضاعفة مراكز طرد المهاجرين في إيطاليا

حيث أضاف وزير الداخلية في تصريحات إذاعية الاثنين قائلاً:
“نعمل على إعادة تنشيط هذه المراكز في مناطق مختلفة وتحديد مرافق جديدة لمضاعفة العدد، وفي غضون ستة أشهر، قمنا بإعادة تشغيل آلية كانت متوقفة بالكامل، وبحلول بداية العام المقبل، سنرى النتائج الأولى لمضاعفة القدرة الإستيعابية لمراكز الطرد”.
هذا وقال زعيم حزب الرابطة الإيطالي:
“مقاطعة لومبارديا تمنح 400 يورو شهريًا للآباء المنفصلين عن أسرهم، أعرف هذا الواقع الدرامي وأود توسيع هذا الصندوق ليشمل إيطاليا بأكملها، بهذه الـ400 يورو، يمكننا أن نُحدث فرقاً ونعيد الكرامة للآباء ليعودوا لرؤية أبناءهم مجدداً”.
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