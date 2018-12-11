سالفيني يتوعد بمضاعفة مراكز طرد المهاجرين في إيطاليا

حيث أضاف وزير الداخلية في تصريحات إذاعية الاثنين قائلاً:

“نعمل على إعادة تنشيط هذه المراكز في مناطق مختلفة وتحديد مرافق جديدة لمضاعفة العدد، وفي غضون ستة أشهر، قمنا بإعادة تشغيل آلية كانت متوقفة بالكامل، وبحلول بداية العام المقبل، سنرى النتائج الأولى لمضاعفة القدرة الإستيعابية لمراكز الطرد”.