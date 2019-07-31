سالفيني يستنكر صمت المنظمات الدولية حيال استهداف مواقع مدنية في ليبيا

أدان نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وزير الداخلية ماتيو سالفيني، الثلاثاء، صمت المنظمات الدولية حيال استهداف مواقع مدنية في ليبيا.

حيث جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه سالفيني مع نظيره الليبي بحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، فتحي باشاغا، ناقشا فيه وضع المدنيين في طرابلس وقضية الهجرة غير النظامية، بحسب بيان للداخلية الإيطالية.

هذا ونقل البيان عن سالفيني قوله:

“من غير المقبول أن يتم استهداف أماكن مدنية مثل المستشفيات والمطارات في ليبيا، وأن تظل المنظمات الدولية صامتة حيال هذا العدوان”.

كما أكد سالفيني على تعاون ودعم الحكومة الإيطالية لليبيا، معرباً عن أمله في عودة الاستقرار للبلد الأخير في أسرع وقت.

ووفق وزير الداخلية الإيطالي، فإن من يغذي هذه الحروب في ليبيا ويمقت إيطاليا وأوروبا، يعرض أمن القارة بأسرها للخطر.