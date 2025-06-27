سالم الدوسري يُبدع في مونديال الأندية.. تأهل للهلال وأرقام عربية تكتب التاريخ

واصل نادي الهلال السعودي تألقه في بطولة كأس العالم للأندية 2025، محققًا تأهلًا رسميًا إلى دور الـ16 عقب فوزه المستحق على باتشوكا المكسيكي بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم فجر الجمعة على ملعب “جيوديس بارك” بالولايات المتحدة. وجاء الفوز ليمنح الفريق مكاسب مالية ضخمة، ويُبرز في الوقت نفسه تألق نجمه سالم الدوسري الذي كتب صفحة جديدة في تاريخ المشاركات العربية بالبطولة.

وضمن الهلال حتى الآن 21 مليون دولار أمريكي موزعة على النحو التالي:

9.5 مليون دولار: مكافأة المشاركة في البطولة

7.5 مليون دولار: مكافأة التأهل إلى دور الـ16

2 مليون دولار: مكافأة الفوز على باتشوكا

1 مليون دولار: مكافأة التعادل مع ريال مدريد (1-1)

1 مليون دولار: مكافأة التعادل مع ريد بول سالزبورغ (0-0)

وبهذا، أصبح الهلال الفريق العربي والآسيوي الوحيد الذي تجاوز دور المجموعات في النسخة الحالية، بعد خروج الأهلي المصري، الوداد المغربي، العين الإماراتي، والترجي التونسي.

كما شهدت المباراة تألقًا لافتًا من سالم الدوسري، الذي افتتح التسجيل للهلال في الدقيقة 38، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في تاريخ مشاركاته بمونديال الأندية، متجاوزًا الثنائي المصري محمد أبو تريكة وحسين الشحات (4 أهداف لكل منهما)، ويصبح بذلك الهداف العربي التاريخي للبطولة.

كما رفع سالم رصيده من المساهمات المباشرة في الأهداف إلى 7 (5 أهداف وتمريرتان حاسمتان)، متفوقًا على جميع اللاعبين العرب الذين شاركوا سابقًا في البطولة.

وأثار الدوسري الجدل قبل انطلاق المباراة، بعد ظهور فيديو له أثناء الإحماء يرش بخاخًا على ركبته، ما فتح باب التكهنات بشأن حالته البدنية. وفي الشوط الثاني، سقط متأثرًا بإصابة وطلب التبديل، وشهدت لحظة دخول الطبيب نقاشًا حادًا بين الطرفين قبل خروجه في الدقيقة 73.

رغم ذلك، حصد سالم جائزة أفضل لاعب في المباراة، تقديرًا لمساهمته الحاسمة في التأهل وإبداعه الهجومي الواضح.

ويلتقي الهلال في ثمن النهائي مع مانشستر سيتي الإنجليزي، متصدر المجموعة السابعة، في مباراة مرتقبة تقام فجر الثلاثاء المقبل على ملعب “كامبينغ وورلد” في أورلاندو، عند الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

🎥| لحظة سقوط "سالم الدوسري" وطلبه للتبديل pic.twitter.com/8w2rO7zteL — حمد الصويلحي (@H_swilhy) June 27, 2025

Send your club through with the game-winning goal; earn yourself Man of the Match!



🏆 Well in, Salem!



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