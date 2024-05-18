ساليفان يزور السعودية وإسرائيل لبحث تطورات الحرب في غزة

أعلن البيت الأبيض أمس الجمعة، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جايك ساليفان، سيزور السعودية السبت، ثم إسرائيل الأحد، لعقد محادثات حول الحرب في غزة.

وسيلتقي ساليفان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك الحرب في غزة، والسعي لتحقيق سلام وأمن دائمين في المنطقة.

ويجري ساليفان محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومسؤولين آخرين حول الحرب في غزة، بما في ذلك المفاوضات لتأمين الإفراج عن الرهائن والاستجابة للأزمة الإنسانية.

ويُعدّ تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية هدفا دبلوماسيا رئيسيا لبايدن، حيث تطالب السعودية بضمانات أمنية وإقامة دولة فلسطينية، وهو ما يرفضه نتانياهو دون.

يذكر أن السعودية تسعى إلى إبرام اتفاقية دفاع مشترك مع واشنطن والحصول على دعم الولايات المتحدة لبرنامجها النووي المدني.