«سامسونغ» تتجّه لإطلاق «بطاريات» متطورة في هواتفها

ذكر موقع “سام موبايل “SamMobile، “أن “هواتف سامسونغ” ستحصل على بطاريات بقدرات مميزة”.

وأشار الموقعـ “إلى أن “سامسونغ” ستبدأ عام 2026 بإنتاج هواتف ذكية مجهزة بـ”بطاريات السيليكون والكربون الجديدة”، والتي ستقدم للهواتف مدة عمل أطول مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون الموجودة في الهواتف الحديثة حاليا”.

وقالت مصادر في “سامسونغ”، “إن مهندسي الشركة يقتربون من تطوير بطاريات السيليكون والكربون بجيلها الجديد، والتي ستنتشر على نطاق واسع خلال الأعوام القادمة، وستحدث ثورة في عالم الصناعة والإلكترونيات”.

وبحسب الموقع، “فإن البطاريات الجديدة لا تحتوي على الكوبالت والليثيوم والنيكل، والتي تعتبر عناصر أرضية نادرة، واستخراجها يعتبر أمرا صعبا ومضرا بالبيئة، كما أن بطاريات السيليكون والكربون ستوفر طاقة أعلى للأجهزة الإلكترونية وستكون أحجامها أصغر مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون، ومن الأمور المهمة في هذه البطاريات أنها أقل خطورة مقارنة ببطاريات الليثيوم أيون، كونها أقل عرضة للسخونة أثناء الشحن أو أثناء استعمال الهاتف أو الجهاز الذكي بشكل مكثف”.

يذكر أن “شركة هونر Honor”، طرحت في الصين هواتف مزودة بـ”بطاريات السيليكون والكربون”.