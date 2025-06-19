سامسونغ تحذر من حذف آلاف الحسابات.. وشاومي تكشف عن حاسب لوحي منافس

أعلنت سامسونغ عن بدء تطبيق سياسة جديدة صارمة لحذف الحسابات غير النشطة، مهددة ملايين المستخدمين بفقدان بياناتهم الشخصية نهائياً إذا لم يتخذوا خطوة سريعة، والحسابات التي لم تُستخدم خلال عامين ستُحذف تلقائياً اعتباراً من 31 يوليو 2025، مما يجعل أمام المستخدمين فرصة أخيرة لتسجيل الدخول وإنقاذ حساباتهم.

وتضم هذه السياسة جميع مستخدمي “حساب سامسونغ” سواء ما زالوا يستخدمون أجهزة الشركة أو انتقلوا لأجهزة أخرى، ويشمل ذلك خدمات هامة مثل Samsung Cloud وSamsung Pay وSamsung Health وغيرها.

كيف تحمي حسابك؟

ببساطة، قم بتسجيل الدخول مرة واحدة فقط قبل الموعد النهائي عبر إعدادات جهازك أو عبر الموقع الرسمي. أما إذا تجاهلت التنبيه، ففقدان البيانات سيكون نهائياً، ولن يكون بالإمكان استرجاعها.

هذه الخطوة تأتي ضمن توجه عالمي لتعزيز الأمان الرقمي وتقليل الحسابات المهجورة، بعد أن بدأت شركات كبرى مثل غوغل باتخاذ إجراءات مماثلة. سامسونغ سترسل تنبيهات عاجلة عبر البريد الإلكتروني لتذكير المستخدمين قبل حذف الحسابات.

Xiaomi تطلق Redmi K Pad: جهاز لوحي مميز يجمع بين الأداء العالي والتصميم الأنيق

أعلنت شركة شاومي Xiaomi عن إضافة قوية في عائلة حواسيبها المحمولة مع إطلاق جهاز Redmi K Pad الجديد، الذي يجمع بين التصميم الأنيق والمواصفات التقنية العالية، ما يجعله مرشحًا لتحقيق مبيعات ضخمة في السوق.

ويتميز Redmi K Pad بهيكل فريد من الألمنيوم والبلاستيك مع زجاج مضاد للصدمات والخدوش، ليمنح الجهاز متانة استثنائية مع سمك لا يتجاوز 6.4 ملم ووزن خفيف يبلغ 326 غرامًا فقط، مما يجعله رفيقًا مثاليًا للتنقل اليومي.

وتأتي شاشة الجهاز من نوع IPS LCD بمقاس 8.8 بوصة، بدقة عرض مذهلة تبلغ 2560×1600 بيكسل، وتردد 165 هرتز، مع دعم تقنيات HDR وDolby Vision، ما يوفر تجربة مشاهدة سينمائية غامرة وفائقة الوضوح.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 مع واجهة HyperOS 2 الحديثة، ويضم معالج Mediatek Dimensity 9400 المطور بتقنية تصنيع 3 نانومتر، بالإضافة إلى معالج الرسوميات Immortalis-G925، ما يمنح أداءً فائق السرعة وقوة معالجة عالية. كما يوفر الجهاز ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية ضخمة تبلغ 512 غيغابايت.

وفي جانب التصوير، يزود Redmi K Pad بكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل لالتقاط صور سيلفي ومكالمات فيديو واضحة.

ويحتوي الجهاز على مكبرات صوت عالية الأداء وتقنيات اتصال متطورة مثل Bluetooth 5.4 وتقنية Infrared للتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكترونية، مع منفذ USB Type-C 3.2 لشحن سريع وبطارية قوية بسعة 7500 مللي أمبير تدعم شحن سريع بقدرة 67 واط، لتضمن استمرار العمل لساعات طويلة بدون انقطاع.