سامسونغ تذهل العالم بهاتف مبتكر وآبل تفاجئ بـ iPadOS 19 وAokzoe تتحدى سوني

أحدثت شركة “سامسونغ” ضجة كبيرة بإطلاقها الهاتف “إس25 إيدج”، الذي يُعتبر الأنحف والأكثر تطورًا من بين هواتفها الرائدة على الإطلاق، مع تصميم فائق النحافة وميزات ذكاء اصطناعي مبتكرة، ويدخل الهاتف الجديد في منافسة شرسة مع أبل في سوق الهواتف الفاخرة.

وأعلنت شركة سامسونغ إلكترونيكس، يوم الثلاثاء، عن إطلاق هاتفها الجديد “إس25 إيدج”، الذي يُعد أنحف طراز من فئة الهواتف الذكية الرائدة التي قدمتها حتى الآن.

ويضم الهاتف الجديد مجموعة من ميزات الذكاء الاصطناعي المعززة، وذلك في إطار سعي الشركة لتوسيع حصتها في سوق الهواتف الفاخرة والتفوق على منافستها أبل.

ويستهدف “إس25 إيدج” تلبية الطلب المتزايد على الهواتف الذكية التي تتمتع بسهولة الحمل، وهو ما يلقى إقبالًا خاصًا من المستهلكين في العشرينات والثلاثينات من العمر.

وأكدت سامسونغ، أن ردود الفعل كانت واضحة، حيث طلب المستخدمون هواتف أنحف وأسهل في الحمل دون التضحية بالأداء، ولذلك أجرت الشركة تعديلات على بنية الهاتف لتقليص سمك المكونات الداخلية، بما في ذلك لوحة الدوائر المطبوعة والنظام الحراري.

ويأتي إطلاق “إس25 إيدج” في وقت يترقب فيه سوق الهواتف الذكية إطلاق أبل لهاتف آيفون أنحف في النصف الثاني من العام، مما يراه المحللون خطوة استباقية من سامسونغ.

والهاتف الجديد يأتي بشاشة مقاس 6.7 بوصة وسماكة 5.8 ملم، ويبدأ سعره من 1099 دولارًا أمريكيًا.

ويحتوي على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تسمح للمستخدمين بالتفاعل الفوري مع الجهاز باستخدام الكاميرا لطرح الأسئلة، سواء بصريًا أو مسموعًا.

ومن المقرر أن يتم طرح الهاتف في كوريا الجنوبية في 23 مايو، وفي الولايات المتحدة في 30 مايو، قبل أن يتوافر في نحو 30 دولة أخرى، بما في ذلك الصين وأوروبا.

وهذا الطراز الجديد يساهم في تعزيز محاولات سامسونغ للمنافسة بشكل قوي في سوق الهواتف الفاخرة، في ظل التحديات المستمرة من الشركات الكبرى في هذا القطاع.

يذكر ان شركة سامسونغ إلكترونيكس، التي تأسست في 1969، هي إحدى الشركات الرائدة عالميًا في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا، وتتخذ من مدينة سوون في كوريا الجنوبية مقرًا رئيسيًا لها، وتُعدّ من أبرز الشركات التابعة لمجموعة سامسونغ.

وتتنوع منتجاتها بين الأجهزة المنزلية، والهواتف الذكية، وأشباه الموصلات، والشاشات، والحلول الذكية، مما يجعلها لاعبًا أساسيًا في صناعة التكنولوجيا العالمية.

وعلى مرّ العقود، أثبتت سامسونغ، قدرتها على الابتكار والتوسع، حيث كانت من أوائل الشركات التي قدمت تقنيات متقدمة مثل الشاشات المنحنية، والهواتف الذكية القابلة للطي، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أنها تُعدّ من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية عالميًا، وتتنافس بشكل مباشر مع شركات كبرى مثل أبل.

وتسعى سامسونغ، دائمًا إلى تقديم منتجات تجمع بين التصميم الأنيق والأداء المتفوق، مما يجعلها خيارًا مفضلاً لدى ملايين المستخدمين حول العالم.

ما الذي سيحمله iPadOS 19 لحواسب آبل؟

تستعد آبل للكشف عن نظام iPadOS 19 خلال مؤتمر WWDC 2025 في 9 يونيو المقبل، ومن المتوقع أن يحمل النظام العديد من الميزات الجديدة لحواسب آبل اللوحية.

ومن أبرز التحديثات المتوقعة:

شريط المهام الجديد: سيحصل iPadOS 19 على شريط مهام يشبه ذلك الموجود في حواسب Mac، والذي سيظهر تلقائياً عند وصل حواسب آبل بلوحات المفاتيح Magic Keyboard. هذا التحديث سيمنح المستخدمين تجربة تشبه استخدام الحواسب المحمولة المتكاملة، مما يعزز تجربة الاستخدام بشكل كبير. تحديث Stage Manager 2.0: سيحصل المستخدمون على إصدار جديد من مدير النوافذ Stage Manager الذي أصبح أكثر توافقاً مع الاستخدام على الحواسب اللوحية. وُجد أن عددًا قليلاً من مستخدمي آبل يعتمدون حالياً على Stage Manager للتفاعل مع التطبيقات، لذا سيعمل التحديث على تحسين هذه التجربة بشكل أكبر. تحسينات على مساعد Siri: سيكون مساعد Siri أكثر ذكاءً بفضل دعم الذكاء الاصطناعي. سيتيح له ذلك فهم أوامر المستخدمين بشكل أفضل، مما يسهل التفاعل مع الطلبات والأسئلة.

ومن المتوقع أن تكون هذه الميزات جزءًا من مجموعة كبيرة من التحسينات التي ستعزز من تجربة الاستخدام على أجهزة iPad.

منافس جديد لمنصات سوني المحمولة للألعاب

كشفت Aokzoe عن منصتها الجديدة المحمولة للألعاب، Aokzoe A1X، والتي تأتي مع تقنيات ومواصفات تجعلها منافسًا قويًا لمنصات سوني المحمولة.

ومن أبرز مميزات Aokzoe A1X:

شاشة IPS بحجم 8 بوصات: الشاشة تتمتع بتردد 120 هيرتز، وتدعم تقنية VRR (معدل التحديث المتغير)، التي تعدل التردد بشكل ديناميكي اعتمادًا على المحتوى. هذه الميزة تساعد على تحسين سلاسة الألعاب وتوفير استهلاك البطارية. معالج AMD Ryzen AI 9 HX 370: يضم المعالج 12 نواة ويعمل جنبًا إلى جنب مع معالج الرسوميات Radeon 890M الذي يصل تردده إلى 2.9 غيغاهيرتز، مما يوفر أداء عاليًا في تشغيل الألعاب الحديثة. ذاكرة وصول عشوائي وذواكر تخزين متطورة: يحتوي الجهاز على ذاكرة LPDDR5X بتردد 7500 ميغاهيرتز، مع سعة تخزين داخلية من نوع SSD بسعة 64 غيغابايت، مع إمكانية توسيع السعة حتى 2 تيرابايت باستخدام شرائح microSD. منفذ OCuLink لتوصيل بطاقات الفيديو الخارجية: يتيح هذا المنفذ توصيل بطاقات فيديو إضافية لتحسين الأداء، مما يتيح تجربة ألعاب أفضل. بطارية قوية: تقدم البطارية فترة عمل تصل إلى 8 ساعات عند تشغيل ألعاب مثل Hades 2.

وبفضل هذه المواصفات، تعد Aokzoe A1X منصة محمولة تتمتع بأداء عالٍ ومزايا تجعلها منافسًا قويًا في سوق منصات الألعاب المحمولة.