سامسونغ تروّج لهاتفها الجديد بـ«سخرية مرحة» من آيفون

استغلت شركة سامسونغ إطلاق هاتفها الجديد “جالاكسي إس 25 إيدج” لتوجيه سخرية جديدة نحو منافستها أبل، عبر فيديو دعائي قصير نشرته على “إنستغرام”، يظهر هاتف آيفون وهو يسقط أرضًا بعد تفجر بالونات الهيليوم المربوطة به، في حين بقي هاتف سامسونغ عائمًا، في إشارة إلى خفة وزنه.

ورغم عدم تسمية آيفون بشكل مباشر، فإن تصميم الجهاز في الفيديو يكشف أنه على الأرجح “آيفون 16 برو”.

ويبلغ سمك “إس 25 إيدج” 5.8 ملم فقط، مقارنةً بـ8.3 ملم لآيفون 16 برو، ويزن 163 غرامًا مقابل 199 غرامًا للأخير، رغم أن شاشة سامسونغ أكبر حجمًا (6.7 بوصة مقابل 6.3).

سامسونغ أشارت إلى أن هاتفها الجديد يمثل خطوة نحو “تسريع الابتكار” في تصميم الهواتف النحيفة والخفيفة، في وقت تتداول فيه شائعات عن تطوير أبل لجهاز جديد أنحف يُحتمل أن يُطلق باسم “آيفون 17 Air” في سبتمبر المقبل.