«سامسونغ» تطلق أفضل هواتف «أندرويد» من حيث المواصفات والأداء

أعلنت مواقع مختصة بالشأن التقني، أن شركة “سامسونغ” تستعد لإطلاق هاتف Galaxy S25 Edge، الذي سيكون من بين أفضل هواتف أندرويد لهذا العام من حيث المواصفات والأداء”.

وتبعا لأحدث التسريبات، “فإن الهاتف حصل على هيكل شديد المتانة مصنوع من المعدن والسيراميك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (159/76/6.4) ملم، ومحمي من الماء والغبار وفق معيار IP68، ويتميز الهاتف بكاميرته الأساسية التي أتت بدقة (200+12) ميغابيكسل، وتوثق فيديوهات 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية، فضلا عن كاميرته الأمامية التي جاءت بدقة 10 ميغابيكسل والتي توثق فيديوهات 4K”.

ووفق المعلومات، “شاشة الجهاز جاءت من نوع OLED، مقاسها 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 393 بيكسل/الإنش، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير عرض مميز للفيديوهات والصور، ويضمن الأداء المميز للهاتف نظام تشغيل Android 15 مع واجهات One UI 7، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطوّر بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت”.

وبحسب التسريبات، “دعمت شركة “سامسونغ”، الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط”.