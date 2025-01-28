«سامسونغ» تطلق أنحف هواتفها الكشف عن حاسب متطوّر

كشفت شركة “سامسونغ”، “عن Galaxy S25 Edge المتطور الذي حصل على هيكل هو الأنحف من بين هياكل هواتف Galaxy الذكية”.

ووفق الشركة، “زوّد الهاتف بهيكل معدني متين سماكته 6.4 ملم فقط، طوله 159 ملم، وعرضه 76 ملم، وجاء الجهاز محميا من الماء والغبار وفق معيار IP68، وشاشته جاءت من نوع OLED، مقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 399 بيكسل/الإنش تقريبا، وتعمل الشاشة مع تقنيات +HDR10 لتوفي عرض مميز للفيديوهات والصور”.

وبحسب الشركة، “يعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهات One UI 7، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت، ويتميز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية التي أتت بدقة (200+50) ميغابيكسل، وتوثق فيديوهات 8K، كما جهّز بكاميرا أمامية بدقة 10 ميغابيكسل”.

ووفق الشركة، فإنها “دعمت سامسونغ الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط”.

شركة “فوجيستو Fujitsu” تكتسح عالم الحواسب المحمولة

أعلنت شركة “فوجيستو Fujitsu” اليابانية، عن “تطوير حاسب محمول مجهز بمواصفات تجعله من بين أفضل الحواسب المحمولة التي ستظهر هذا العام”.

وتبعا للخبراء في الشركة “فإن FMV Note U يعتبر الحاسب الأخف وزنا من بين الحواسب بمقاس 14 بوصة، إذ يزن هيكله 848 غ فقط، كما تبلغ سماكة الهيكل 17.3 ملم، الأمر الذي يجعله منافسا قويا لحواسب Zenbook من Asus، وحصل الجهاز على شاشة بمقاس 14 بوصة، دقة عرضها (1920/1200) بيكسل ترددها يصل إلى 120 هيرتز، وجهّزت الشاشة بتقنيات لحماية العين من الأشعة الزرقاء المضرة”.

ووفق الشركة، “زوّد الحاسب بمعالج Intel Lunar Lake المتطور الذي يمكنه من العمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، وحصل على ذواكر وصول عشوائي بسعة 16 و32 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية من نوع SSD بسعات تتراوح ما بين 256 غيغابايت و2 تيرابايت، ودعمت شركة “فوجيستو Fujitsu”، هذا الجهاز بمنفذي Thunderbolt 4، ومنفذ USB-A، ومنفذ Ethernet، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وفتحة لشرائح microSD، وشريحة موديم للاتصال بشبكات Wi-Fi 7 الحديثة، كما زودته ببطارية تكفيه لـ 36 ساعة تقريبا بالشحنة الكاملة، وحصلت البطارية على شاحن سريع باستطاعة 65 واط”.