«سامسونغ» تطلق حاسباً يعمل بتقنية «الذكاء الاصطناعي»

أعلنت شركة “سامسونغ”، “عن حاسب “”Galaxy Book5 Pro الذي يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي ويوفر للمستخدمين أداء ممتازا”.

وأشارت شركة “سامسونغ”، “إلى أن الحاسب حصل على معالجات Intel Lunar Lake التي تمكنه من العمل مع مجموعتين من أدوات الذكاء الاصطناعي في وقت واحد، أي أدوات Galaxy AI وكذلك+Copilot من مايكروسوفت”.

وبحسب الشركة، “يوفر هذا الجهاز إمكانية البحث عن الأشياء الموجودة في الصور عبر تقنيات شبيهة بتقنية Circle to Search التي توفرها غوغل للأجهزة الذكية، إذ يمكن للمستخدم تحديد أي عنصر في صورة ما برسم دائرة حوله ليقوم الذكاء الاصطناعي بالتعرف على العنصر والبحث عن معلومات عنه على الإنترنت لعرضها على المستخدم، كما جهّز الحاسب بتقنية AI Select للتعرف على الأحرف ونسخ النصوص الموجودة في الصور، والتعرف على رموز الاستجابة السريعة QR”.

ووفق الشركة، “حصل الحاسب على شاشات تعمل باللمس من نوع Dynamic AMOLED 2X بمقاس 14 و16 بوصة، وزوّدت الشاشات بتقنية Vision Booster، كما جهّز بمكبرات صوت عالية الأداء تعمل مع تقنية Dolby Atmos، وزوّد بمنفذي Thunderbolt 4، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ USB-A، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية تكفيه ليعمل لمدة 25 ساعة تقريبا”.