«سامسونغ» تطلق روبوت منزلي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي   

أعلنت شركة “سامسونغ”، “أنها ستطلق العام الجاري روبوتها المنزلي Ballie الذي يعمل مع تقنيات الذكاء الاصطناعيمشيرة “إلى أنها ستطلقه صيف العام الجاري”، دون الكشف عن سعره.

ووفق الشركة، “فإنها صممت هذا الروبوت ليكون متعدد الاستخدامات، إذ يمكن الاعتماد عليه للحصول على المعلومات وبيانات الطقس، ومعرفة أحدث الأخبار المنشورة عبر الإنترنت، كما جهّز بتقنيات الذكاء الاصطناعي Gemini AI ليكون قادرا على التحكم بالأجهزة الذكية”.

وكشفت سامسونغ لأول مرة “عن Ballie في أوائل عام 2020 في مؤتمر CES للتكنولوجيا، ومنذ ذلك الحين أدخلت عليه العديد من التعديلات ليكون من بين أفضل الروبوتات المنزلية، وجهّزته بكاميرات وحساسات متطورة ليكون قادرا على التنقل بسلاسة في المنازل، كما زودته بتقنيات لعرض الفيديوهات والصور على الجدران، ليستعمل كجهاز عرض ذكي”.

وبحسب الشركة، “سيعمل هذا الروبوت بنظام التشغيل Tizen الذي تستخدمه سامسونغ في العديد من الأجهزة الذكية، ويمكن لهذا الروبوت أيضا الوصول إلى خدمات YouTube وNetflix وخدمة TV Plus التابعة لشركة، كما يستخدم منصة SmartThings من سامسونغ للتحكم في أجهزة المنزل الذكية والتقويمات والتذكيرات والإجابة على الأسئلة وإجراء المكالمات الهاتفية واستقبالها وتشغيل مقاطع الفيديو”.