سامسونغ تطلق سلسلة Galaxy Tab S11.. هونر تعلن عن منافس جديد

أعلنت أحدث التسريبات عن تحضير شركة سامسونغ لطرح ثلاثة نماذج أساسية من حواسب Galaxy الجديدة، التي ستجمع بين الأداء العالي والتقنيات الحديثة لتنافس بقوة في سوق الحواسب اللوحية.

ويأتي هذا الجهاز بشاشة AMOLED كبيرة قياس 14.6 بوصة، بدقة عرض 2960×1848 بيكسل، مع دعم لوحة مفاتيح خارجية وقلم ذكي مخصص للكتابة والرسم، ما يجعله مثالياً للإنتاجية الإبداعية والعمل الاحترافي.

ويعتمد الحاسب على معالج Dimensity 9400 المتطور، مع خيارات لذاكرة الوصول العشوائي 12 أو 16 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت وحتى 1 تيرابايت، ما يوفر سرعة استجابة وتخزين واسع، وكاميرته الأساسية بدقة 13 ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابيكسل، مع بطارية ضخمة بسعة 11600 ميلي أمبير تدعم الاتصال بشبكات 5G الخلوية لتجربة اتصال فائقة السرعة.

Galaxy Tab S11

يحمل شاشة AMOLED بحجم 11 بوصة ودقة عرض 2560×1600 بيكسل مع معدل تحديث 120 هيرتز، مما يضمن سلاسة عالية في العرض، ويعمل بمعالج Dimensity 9400، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وسعات تخزين داخلية متنوعة من 128 إلى 512 غيغابايت، والكاميرات مشابهة لنموذج Ultra بدقة 13 ميغابيكسل للكاميرا الأساسية و12 ميغابيكسل للأمامية، وبطارية بسعة 8400 ميلي أمبير تدعم شبكات 5G.

Galaxy Tab S10 Lite

يأتي بشاشة LCD بحجم 10.9 بوصة، ودقة عرض 2112×1320 بيكسل، ويعمل بمعالج Exynos 1380، مع خيارات لذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية بين 128 و256 غيغابايت، والكاميرا الأساسية بدقة 8 ميغابيكسل، والأمامية بدقة 5 ميغابيكسل. يحتوي الجهاز على بطارية بسعة 8000 ميلي أمبير، ويتميز بدعم شبكات 5G، ما يجعله خيارًا متوازناً بين الأداء والقدرات الاتصال.

Honor تكشف عن هاتفها الجديد Honor 400 Smart بسعر تنافسي وتقنيات مميزة للفئة المتوسطة

أعلنت شركة Honor عن إطلاق هاتفها الجديد Honor 400 Smart، الذي يستهدف سوق الهواتف المتوسطة ويقدم مواصفات قوية بسعر منافس يتيح له التميز وسط هواتف أندرويد في الفئة نفسها.

ويتميز الهاتف بهيكل قوي مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، ما يوفر حماية جيدة ضد الأتربة ورذاذ الماء. يبلغ وزن الجهاز 189 غراماً، وأبعاده (166.9 × 76.8 × 8.4) ملم، مما يمنحه تصميمًا مريحًا وأنيقًا في نفس الوقت.

وشاشة الهاتف من نوع TFT LCD قياس 6.77 بوصة، بمعدل تحديث سريع 120 هيرتز لتجربة مشاهدة سلسة، ودقة عرض 720 × 1610 بيكسل مع سطوع يصل إلى 700 شمعة/م² تقريباً، والشاشة محمية بزجاج متين مقاوم للصدمات والخدوش، ما يعزز من متانة الجهاز عند الاستخدام اليومي.

ويعمل Honor 400 Smart بنظام التشغيل أندرويد 15 مع واجهة Magic OS 9، ويوفر أداءً قوياً بفضل معالج Qualcomm SM6375 Snapdragon 6s Gen 3، ومعالج الرسوميات Adreno 619. يتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، ما يضمن سرعة في التعامل مع التطبيقات ومساحات تخزين واسعة.

وكاميرا الجهاز الأساسية مزدوجة العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، تشمل عدسة للتصوير العريض ومستشعر لضبط عمق الصورة، مما يسمح بالتقاط صور عالية الجودة مع تأثيرات بورتريه دقيقة. الكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل لصور سيلفي واضحة ومكالمات فيديو جيدة.

ويحتوي الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، بالإضافة إلى شريحة NFC للمدفوعات الإلكترونية، وماسح بصمة الأصابع لتعزيز الأمان، كما زود الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 6500 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 35 واط، مما يضمن عمر استخدام طويل وشحن سريع.