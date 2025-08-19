سامسونغ تطلق Galaxy S25 FE.. القوة والأناقة في جهاز واحد

تستعد سامسونغ لإطلاق هاتفها الجديد من الفئة “Galaxy S”، Galaxy S25 FE، والذي يأتي مزوداً بأحدث المواصفات التقنية وبسعر تنافسي، ليجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة في فئة متوسطة إلى رائدة.

ويحمل الهاتف هيكلاً متيناً مقاومًا للماء والغبار وفق معيار IP68، ويبلغ وزنه 190 غراماً مع أبعاد 161.3×76.6×7.4 ملم، ما يمنحه إحساسًا متوازنًا ومريحًا عند الإمساك به.

والشاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بقياس 6.7 بوصة، بدقة عرض 2340×1080 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، وسطوع يصل إلى 1900 شمعة/م²، وكثافة 385 بكسل/إنش. كما توفر الشاشة حماية متقدمة بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش، ما يعزز متانة الجهاز.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة One UI 7 القابلة للتحديث، ويعتمد على معالج Exynos 2400 مع معالج الرسوميات Xclipse 940، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت وخيارات تخزين داخلية 128، 256، 512 غيغابايت، لتلبية احتياجات الأداء العالي والتخزين الكبير.

والكاميرا الخلفية ثلاثية العدسة بدقة 50+12+8 ميغابيكسل، تشمل عدسات Telephoto وUltrawide، مع دعم تصوير الفيديو بدقة 8K، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميغابيكسل وتدعم تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ما يمنح تجربة تصوير احترافية.

ويدعم الهاتف منفذي Nano-SIM وتقنية eSIM، مع منفذ USB Type-C 3.2، وماسح بصمات مدمج في الشاشة، إضافة إلى NFC وتقنية Circle to Search المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتعزيز تجربة الاتصال والتفاعل الذكي.

أما البطارية، فتأتي بسعة 4500 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السريع 45 واط، والشحن اللاسلكي 15 واط، مما يوفر استخدامًا طويل الأمد وإعادة شحن سريعة.