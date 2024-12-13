«سامسونغ» تُطوّر ميزة طال انتظارها لمحبّي توثيق الفيديوهات

تعمل شركة “سامسونغ”، “على تطوير ميزة مهمة ستساعد مستخدمي الهواتف على توثيق فيديوهات بأصوات صافية مميزة”.

وبحسب موقع “اوفر كلوكرزoverclockers”، المختص بالشأن التقني، فإن “ميزة AI Audio Eraser ستتوفر في برمجيات One UI 7.0 بنسختها النهائية التي ستطلق بداية العام القادم، لكنها ستكون محصورة بهواتف Galaxy S25 المنتظرة”.

وبحسب الموقع، “تعتمد الميزة الجديدة على الذكاء الاصطناعي لإزالة الأصوات غير المرغوب بها من مقاطع الفيديو أثناء توثيقها أو معالجتها في الهاتف، وتضبط مستوى الصوت في المقاطع بشكل تلقائي، إذ يمكنها على سبيل المثال تقليل صوت المطر في مقطع الفيديو أو تضخيم أصوات الأشخاص”.

وبحسب الموقع، “ستكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لصناع المحتوى الذين يصورون الفيديوهات في ظروف الطقس السيئة أو داخل المدن الكبيرة وفي الأماكن المزدحمة”.

هذا وكانت شركة “سامسونغ”، “طرحت ميزة شبيهة بالميزة المذكورة في هواتف “بيكسل-8” و”بيكسل-9″، ومن خلالها يمكن تحسين جودة الصوت في مقاطع الفيديو، كما توفر لسماعات وهواتف “غالاكسي” الحديثة ميزات عزل” الضوضاء الخارجية أثناء إجراء المكالمات الصوتية.