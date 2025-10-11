سامسونغ تفاجئ السوق.. هاتف بمواصفات قوية وسعر منافس

كشفت شركة سامسونغ رسميًا عن هاتفها الجديد Galaxy M17، الذي وصفه الخبراء بأنه واحد من أقوى المنافسين في الفئة المتوسطة، بفضل مزيج من المواصفات المتطورة، المتانة العالية، والسعر المعقول.

والهاتف جاء بهيكل أنيق ومتين مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، ما يجعله مناسبًا للاستخدام في ظروف مختلفة. أبعاده (164.4 × 77.9 × 7.5 ملم) ويزن 192 غرامًا، كما تم تعزيز شاشته بزجاج Gorilla Glass Victus المقاوم للخدوش والصدمات.

ويعتمد Galaxy M17 على شاشة Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة، بدقة (1080 × 2340) بيكسل، وتردد 90 هرتز، وسطوع يصل إلى 1100 شمعة، ما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة مريحة حتى تحت ضوء الشمس.

ويعمل الجهاز بنظام Android 15 وواجهة One UI 7، ويعتمد على معالج Exynos 1330 ومعالج رسوميات Mali-G68 MP2، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 أو 256 غيغابايت، قابلة للتوسيع ببطاقة microSDXC.

وكاميرا الهاتف الخلفية ثلاثية العدسة:

العدسة الرئيسية بدقة 50 ميغابيكسل

عدسة ultrawide بدقة 5 ميغابيكسل

عدسة macro بدقة 2 ميغابيكسل

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميغابيكسل، مناسبة لمكالمات الفيديو وصور السيلفي.

والهاتف مزوّد ببطارية كبيرة بسعة 5000 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمستخدمين النشطين.

مزايا إضافية

دعم شريحتي اتصال

منفذ USB Type-C 2.0

ماسح بصمة

دعم NFC

أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية