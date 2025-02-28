«سامسونغ» تكشف أحدث هواتفها.. وإطلاق حاسب مميّز لـ«الألعاب الالكترونية»

أعلنت شركة “سامسونغ”، رسميا عن “هاتف Galaxy الجديد الذي سيقدم للمستخدم مواصفات ممتازة وأداء مميزا”.

ووفق الشركة، “حصل هاتف Galaxy A56 على شاشة Super AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا، وحميت الشاشة بزجاج Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش، وهيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP67، أبعاده (162.7/77.5/7.4) ملم، وزنه 197 غ”.

وبحسب الشركة، “يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهات One UI 7، ومعالج Exynos 1580، ومعالج رسوميات Xclipse 540، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 256 غيغابايت، وكاميرته الأساسية جاءت ثلاثية العدسة بدقة (50+12+5) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة ultrawide، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 12 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية”.

وبحسب الشركة، “حصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وشريحة NFC، وتقنية Circle to Search التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واط”.

“ريزر Razer” تعلن عن حاسبها الأحدث لمحبي الألعاب

أعلنت شركة “ريزر Razer”، “عن حاسبها الجديد الذي صمم ليقدم أداء مميزا لمحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية، ويأتي حاسب Blade 18 بتصميم مميز، كما جهّز بمعالج Intel Core Ultra 200HX المتطور، ومعالجات رسوميات NVIDIA GeForce RTX 5090، RTX 5070، وذواكر داخلية بسعات تصل حتى 1 تيرابايت، وذواكر وصول عشوائي بسعات تصل إلى 32 غيغابايت”.

وبحسب الشركة، “المميز في هذا الحاسب أيضا هو شاشته التي أتت بحجم 18 بوصة، والتي يمكن التحكم بترددها ليكون 240 هيرتز، أو 440 هيرتز، فمع تشغيل التردد الأعلى تصبح الشاشة مناسبة لعرض الصور والفيديوهات عالية الدقة بسلاسة لتكون مناسبة لألعاب الفيديو الحديثة”.

ووفق الشركة، “زوّد هذا الحاسب بلوحة مفاتيح مميزة حصلت أزرارها على إضاءة LED داخلية، وحصل على منفذي Thunderbolt، وتقنية Bluuetooth 5.4، وستة مكبرات صوت عالية الأداء تعمل مع تقنية THX Spatial Audio، وحصل على موديم للاتصال بشبكات Wi-Fi-7، وعلى كاميرا بدقة 5 ميغابيكسل لإجراء مكالمات الفيديو”.

هذا وبدأت “ريزر Razer”، “بطرح هذا الحاسب على مواقعها الرسمية على الإنترنت بأسعار تبدأ من 3200 دولار تقريبا”.