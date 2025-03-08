«سامسونغ» تكشف عن أفضل الهواتف «القابلة للطي»

كشفت شركة “سامسونغ”، عن “هاتف Galaxy Z Flip7 المتطور، الذي صنّف من بين أفضل هواتف “أندرويد” القابلة للطي”.

وبحسب الشركة، “يأتي الهاتف بهيكل قابل للطي ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP48، أبعاده (166.6/75.2/6.9) ملم، وشاشته الأساسية المرنة جاءت من نوع Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (2640/10809 بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها يصل إلى 2600 شمعة/م تقريبا، أما شاشته الخارجية أتت من نوع Super AMOLED بمقاس 4 بوصات، وحميت بزجاج Gorilla Glass Victus 2 المقاوم للصدمات والخدوش”.

ووفق الشركة، “يضمن الأداء المميز للجهاز نظام تشغيل Android 15 مع واجهات One UI 7، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غيغابايت”.

وبحسب الشركة، “الكاميرا الأساسية للهاتف أتت ثنائية العدسة بدقة (50+12) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4k بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 10 ميغابيكسل، وزوّدت “سامسونغ” هذا الجهاز بمنفذ لشرائح الاتصال وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Bluetooth 5.4، ومنفذ USB Type-C 3.2، وشريحة NFC للدفع الالكتروني”.