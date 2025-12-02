سامسونغ تكشف عن أول هاتف ثلاثي الطي.. «ريل مي» تفاجئ الجميع!

في خطوة جديدة لتعزيز مكانتها في سوق الهواتف الذكية، كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم الثلاثاء، عن أول هاتف ذكي ثلاثي الطي، تحت اسم “غالاكسي زد تراي فولد”، في وقت تتسارع فيه المنافسة بين الشركات العالمية، لا سيما الصينية منها، في فئة الأجهزة القابلة للطي.

ويمثل الهاتف الجديد قفزة تقنية لشركة سامسونغ، حيث يمكن فرده ليصبح شاشة قياسها 253.1 مليمتر (10 بوصات) مكوّنة من ثلاث لوحات، ما يجعله أكبر بنسبة 25% مقارنة بهاتف الشركة القابل للطي الأخير “غالاكسي زد فولد 7”.

ويبلغ سعر الهاتف نحو 3.59 مليون وون (2440.17 دولار)، ويضم أكبر بطارية في فئة هواتف سامسونغ الرائدة، مع دعم تقنية الشحن فائق السرعة، التي تتيح شحن الجهاز إلى 50% خلال 30 دقيقة فقط، ما يعكس تركيز الشركة على الجمع بين الابتكار والأداء العالي.

وقال أليكس ليم، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب المبيعات والتسويق لدى سامسونغ في كوريا: «أعتقد أن سوق الأجهزة القابلة للطي سيواصل النمو، وأن جهاز تراي فولد على وجه الخصوص يمكن أن يكون محفزًا لنمو أكبر في أجزاء رئيسية من هذا القطاع».

وأضاف ليم أن ارتفاع أسعار شرائح الذاكرة وغيرها من المكوّنات شكل تحديًا كبيرًا لتحديد سعر الجهاز، مؤكدًا أن الشركة واجهت «قرارًا صعبًا» في تسعير الهاتف لضمان توازن مناسب بين التكلفة والقيمة المضافة للمستخدم.

ومن المقرر طرح الهاتف في السوق المحلية بكوريا الجنوبية في 12 ديسمبر، قبل أن يتوافر لاحقًا في الصين وسنغافورة وتايوان والإمارات، على أن يصل إلى الولايات المتحدة في الربع الأول من العام المقبل، ما يعكس استراتيجية سامسونغ لإطلاق المنتج بشكل تدريجي في الأسواق العالمية.

ويأتي إطلاق “غالاكسي زد تراي فولد” ضمن جهود سامسونغ للحفاظ على ريادتها في سوق الهواتف القابلة للطي، الذي يشهد منافسة متزايدة من شركات صينية تقدم أجهزة مبتكرة بأسعار متنوعة، بينما تركز سامسونغ على تقديم تجربة استخدام فريدة وحجم شاشة أكبر وتقنيات متقدمة تلبي توقعات المستخدمين الأكثر تطلبًا

وبدأت سامسونغ منذ سنوات في تطوير فئة الهواتف القابلة للطي، التي تُعد مستقبل الأجهزة المحمولة بحسب خبراء التكنولوجيا، على الرغم من أنها لا تزال مخصصة لفئة محدودة من المستخدمين نظرًا لارتفاع أسعارها وتعقيد تصنيعها.

وتسعى الشركة من خلال إطلاق “غالاكسي زد تراي فولد” إلى ترسيخ مكانتها وفرض الابتكار في سوق تنافسية، خاصة في مواجهة الشركات الصينية التي بدأت تستقطب المستهلكين بتصاميم مبتكرة وأسعار أقل، ما جعل من التميز التكنولوجي والحجم الكبير للشاشة عناصر أساسية في المنافسة.

Realme تكشف عن هاتف جديد بمواصفات قوية وسعر منافس

أعلنت شركة Realme عن هاتفها الجديد Realme 15 الذي يأتي بمواصفات مميزة وسعر منافس، ليشكل خيارًا قويًا بين هواتف أندرويد الحالية.

يتميز الهاتف بهيكل متين مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ويزن 185 غرامًا بأبعاد (163.3/75.9/7.7 ملم).

ويضم شاشة AMOLED بحجم 6.77 بوصة، بدقة 1080×2392 بيكسل، وتردد 144 هيرتز، وسطوع يصل إلى 4500 nits وكثافة 388 بيكسل/الإنش تقريبًا.

يعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 مع واجهة Realme UI 6.0، ومعالج Mediatek Dimensity 7300+، ومعالج رسومي Mali-G615 MC2، وذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 256 غيغابايت.

الكاميرا الخلفية مزدوجة بدقة 50+8 ميغابيكسل مع عدسة عريضة وقدرة تصوير فيديو 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابيكسل وتدعم تصوير فيديو 4K أيضًا.

الهاتف يدعم شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح بصمات مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة عن بُعد، وBluetooth 5.4.

ويأتي مع بطارية ضخمة بسعة 7000 ميلي أمبير وشحن سريع بقوة 80 واط، بسعر عالمي تقريبًا 300 يورو.