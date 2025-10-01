«سامسونغ» تكشف عن حاسب لوحي جديد

تستعد سامسونغ لإطلاق حاسبها اللوحي الجديد “جالاكسي تاب أي11+” (+Galaxy Tab A11)، الذي يأتي بمواصفات تقنية متطورة تجعل منه خيارًا مميزًا في الفئة المتوسطة من الأجهزة اللوحية.

ويتميز الجهاز بهيكل يجمع بين الألمنيوم والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد 257.1 × 168.7 × 6.9 ملم، ويدعم تقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية.

وشاشة الحاسب تأتي من نوع TFT LCD بمقاس 11 بوصة، بدقة 1920 × 1200 بكسل، وتردد 90 هيرتز، بكثافة حوالي 206 بكسل لكل إنش، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة للأفلام والألعاب.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، ما يتيح مساحة واسعة لتخزين التطبيقات والملفات.

والكاميرا الأساسية بدقة 8 ميغابيكسل، تدعم تصوير فيديو 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل، مناسبة لمكالمات الفيديو والاجتماعات عن بعد.

ومنفذ USB Type-C 2.0 يوفر سرعة عالية في نقل البيانات والشحن، ويأتي الجهاز مع تقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية وبوصلة إلكترونية، ودعم لتقنية Samsung DeX التي تتيح استخدامه مع لوحات المفاتيح والشاشات الخارجية لتعزيز الإنتاجية.

والبطارية بسعة 7040 ميلي أمبير، مع شحن سريع بقدرة 25 واط، ما يضمن وقت استخدام طويل دون الحاجة للشحن المتكرر.