«سامسونغ» تكشف عن خاتم «غالكسي» المنتظر

كشفت شركة “سامسونغ” للإلكترونيات النقاب عن خاتم “سامسونغ” الذكي الذي طال انتظاره، لأول مرة في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة (MWC) لعام 2024 المنعقد في إسبانيا.

وأعلنت شركة “سامسونغ” أن الخاتم الرقمي الجديد، هو جهاز للرعاية الصحية، وسيكون مريحا ارتداؤه أثناء النوم، وسيلتف السطح الداخلي للخاتم حول إصبع المستخدم لقياس البيانات الصحية التفصيلية.

وتم عرض الجهاز لأول مرة في جناح الشركة الكورية الجنوبية خلال افتتاح المؤتمر لهذا العام، والذي انطلق في “فيرا غران فيا” في برشلونة بإسبانيا.

لكن “سامسونغ” لم تكشف عن تفاصيل أكثر عن مواصفات الخاتم باستثناء التصميم، والحجم.

ومن المتوقع أن يتم توفير خاتم “غالاكسي” في المتاجر في وقت لاحق من عام 2024.