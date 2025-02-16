«سامسونغ» تكشف عن هاتفها الجديد لشبكات «5G»…. ما أبرز مواصفاته؟

كشفت “شركة سامسونغ”، عن مواصفات هاتفها الجديد الذي سيطرح بسعر منافس، وسيعمل مع شبكات 5G.

وبحسب الشركة، “حصل Galaxy A06 5G على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، وأبعاده (163.3/77.3/8) ملم، وزنه 191 غ، وشاشته أتت IPS LCD، مقاسها 6.7 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 90 هيرتز، كثافتها تعاد 262 بيكسل/الإنش”.

ووفق الشركة، “يعمل الهاتف بنظام IPS LCD مع واجهات One UI 7، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC”، وكاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، توثق فيديوهات FHD بمعدل 60 إطارا في الثانية، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 8 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “زوّد الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.4، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط”.

“ريل ميRealme” تزيح الستار عن هاتف أنيق ومتطور

كشفت شركة “ريل ميRealme”، “عن هاتفها الجديد الذي صنف كواحد من أكثر هواتف أندرويد تميزا من حيث الشكل والمواصفات”.

وبحسب الشركة، “يتميز هاتف GT7 Pro Racing بتصميمه الخارجي الأنيق وخصوصا تصميم واجهته الخلفية، كما حصل على هيكل متين ومقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (162.5/76.9/8.6) ملم، وزنه 218 غ، وشاشاته جاءت LTPO AMOLED، مقاسها 6.78 بوصة، دقة عرضها (2780/1264) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي 1500 شمعة/م، وتعمل مع تقنيات Dolby Vision لتوفير عرض مميز للصور والفيديوهات”.

ووفق الشركة، “يضمن الأداء المميز للجهاز نظام تشغيل Android 15 مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات Adreno 830، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، أما كاميرته الأساسية فأتت بدقة (50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “زوّد الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، شريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وبطارية بسعة 6500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط”.