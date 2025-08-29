سامسونغ تكشف عن هاتف جديد.. مواصفات قوية ومقاوم «للماء والغبار»

أعلنت سامسونغ عن إطلاق هاتفها الجديد Galaxy M07، الموجه للفئة المتوسطة، والذي يجمع بين التصميم العصري والمواصفات التقنية المتقدمة، لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن أداء متوازن وتجربة استخدام مريحة.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، بأبعاد 164.4×77.7×7.6 ملم ووزن 184 غ، ما يمنحه صلابة مناسبة مع وزن خفيف يسهل الحمل والاستخدام اليومي.

والشاشة من نوع PLS LCD بقياس 6.7 بوصة، بدقة 1600×720 بيكسل وتردد 90 هيرتز، بكثافة تقريبية تبلغ 262 بيكسل/الإنش، مع دعم لمعدل التحديث العالي لتوفير تجربة مشاهدة سلسة ومرنة سواء عند تصفح التطبيقات أو مشاهدة الفيديوهات.

ويعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهة One UI 7 الحديثة، ويعتمد على معالج Mediatek Helio G99 المدمج مع معالج رسوميات Mali-G57 MC2، لتقديم أداء جيد في المهام اليومية وتشغيل الألعاب الخفيفة والمتوسطة بكفاءة.

ويدعم الهاتف RAM بسعة 4 أو 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 أو 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، ما يوفر سعة تخزينية واسعة لتلبية احتياجات المستخدمين المختلفة.

والكاميرا الخلفية ثنائية العدسة بدقة 50+2 ميغابيكسل، تدعم تصوير فيديوهات FHD بمعدل 60 إطاراً في الثانية، مع قدرة جيدة على التقاط الصور والفيديوهات اليومية، بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل لتقديم صور سيلفي واضحة ومكالمات فيديو سلسة.

ويحتوي الهاتف على منفذين لشريحتي اتصال SIM، ومنفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، إضافة إلى مستقبل FM Radio لتجربة استماع مرنة، وماسح بصمة الأصابع المدمج في الجهاز لتعزيز الأمان وسهولة الوصول.

ويتميز الهاتف ببطارية 5000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط، مما يتيح للمستخدمين استخدام الهاتف طوال اليوم دون قلق بشأن نفاد البطارية، مع شحن سريع يضمن العودة لاستخدام الهاتف بسرعة.

ويعد Galaxy M07 من سامسونغ خياراً مثالياً لمن يبحث عن هاتف متوسط الفئة يجمع بين الأداء المتوازن، البطارية الكبيرة، شاشة واسعة، وكاميرات موثوقة، مع تصميم مقاوم للماء والغبار، ما يجعله منافساً قوياً ضمن فئة الهواتف الذكية المتوسطة لعام 2025.