«سامسونغ» تكشف عن 5 أجهزة جديدة

تعتزم شركة سامسونغ الكورية الجنوبية الإعلان عن 5 أجهزة جديدة في حدثها المقبل عبر الإنترنت في الخامس من أغسطس المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي لقسم الهواتف في شركة سامسونغ تي رو مون ”خلال حدث Galaxy Unpacked هذا الصيف، سنقدم 5 أجهزة جديدة، حتى يتمكن المستخدمون من قضاء الحياة على أكمل وجه مع هذه الأجهزة، في يدك وفي أذنيك ومعصمك“

ووفقا للتسريبات والمعلومات ظهرت في الأسابيع الأخيرة، فمن المتوقع أن تُعلن سامسونغ عن 3 هواتف جديدة وهي Galaxy Note 20 وNote 20 Plus وNote 20 Ultra فضلا عن زوج من سماعات الرأس اللاسلكية Galaxy Buds Live وساعة ذكية جديدة في حدث Unpacked 2020.

وأوضح رو مون أن الشركة تركز على ”ابتكارات ذات معنى“، مشيرا إلى أن سامسونغ استثمرت بشكل كبير في البحث والتطوير وسيؤدي الاستثمار إلى ”ابتكارات أكثر جرأة“، على حد قوله.

وقال إن سامسونغ تعتزم أن تجعل تكنولوجيا الهاتف المحمول أكثر شخصية وذكية وفائدة وأمانا، وفي المستقبل القريب، يعني ذلك المزيد من هواتف وأجهزة العرض القابلة للطي مع اتصال الجيل الخامس.

وأشار إلى أن سامسونغ ستضاعف من حجم الشراكات التي كانت نقطة محورية في السابق مثل تعاونها مع مايكروسوفت.