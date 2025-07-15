سامسونغ تكشف عن Galaxy F36 الجديد.. مواصفات مميزة وسعر منافس

أعلنت شركة سامسونغ عن هاتفها الجديد Galaxy F36 الذي يتميز بمواصفات متطورة وتصميم أنيق، مع سعر مناسب يستهدف شريحة واسعة من المستخدمين الباحثين عن هواتف ذكية تجمع بين الأداء الجيد والسعر المعقول.

ويأتي الهاتف بهيكل رفيع وأنيق، بأبعاد (164.4×77.9×7.7) ملم، ويزن 197 غرامًا فقط، مع حماية متقدمة من زجاج Gorilla Glass Victus+ المقاوم للصدمات والخدوش، مما يعزز متانته في الاستخدام اليومي.

وشاشة الجهاز من نوع Super AMOLED بحجم 6.7 بوصة، تعرض بدقة (2340×1080) بيكسل، مع تردد عرض عالي 120 هيرتز، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة ونابضة بالألوان، وكثافة شاشة تصل إلى نحو 385 بيكسل لكل إنش، لتقديم وضوح وتفاصيل ممتازة.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة One UI 7 من سامسونغ، مزودًا بمعالج Exynos 1380 القوي، ومعالج رسوميات Mali-G68 MP5، مع خيارات لذاكرة الوصول العشوائي 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSDXC، ما يمنح المستخدم حرية تخزين واسعة وسلاسة في الأداء.

والكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 ميغابيكسل للعدسة الأساسية، بالإضافة إلى عدسة ultrawide بدقة 8 ميغابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل، مما يتيح التقاط صور متنوعة بجودة عالية، أما الكاميرا الأمامية فبدقة 13 ميغابيكسل مع القدرة على تصوير فيديوهات 4K، لتلبية حاجات المستخدمين في التصوير الذاتي وعقد المكالمات الفيديو بجودة ممتازة.

ويدعم الهاتف شريحتي اتصال (Dual SIM)، مزود بمنفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، كما يحتوي على ماسح بصمات الأصابع لتحسين الأمان، وتقنية NFC للمدفوعات اللاسلكية، بالإضافة إلى تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل Circle to Search التي تعزز من تجربة الاستخدام، ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، ما يضمن مدة تشغيل طويلة مع شحن سريع وفعّال.