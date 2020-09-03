سامسونغ تُعلن عن أحدث حواسبها اللوحية «Galaxy Tab S7»

شركة سامسونغ ، مَقرها الرئيسي في مدينة سوون الكوريّة الجنوبيّة، وتُساهم الشركة بنسبةِ سبعين في المائة من إجمالي إيرادات المجموعة، وكانت تُعدّ أكبر شركةٍ لِتكنولوجيا المعلومات في العالم من حيث الإيرادات خلال عام 2009 إذ بلغت 230 ترليوناً وأربعمائة ملياراً وون كوري جنوبيّ.

حيث أعلنت شركة سامسونغ بشكل رسمي عن أسعار ومواصفات حواسب Galaxy Tab S7 اللوحية التي ستطرحها قريبا.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن الشركة إلى أنها ستطرح في 18 سبتمبر الجاري فئتين من الحواسب اللوحية الجديدة، Galaxy Tab S7 و Tab S7 Plus، وسيبدأ سعر الفئة الأولى من 649.9 دولار للنسخة العادية، ومن 849 دولارا لفئة 5G، بينما سيبدأ سعر الفئة الثانية من 849.9 دولار للنسخة العادية، ومن 1024 دولارا لفئة 5G.

وسيحصل Galaxy Tab S7 على شاشة بمقاس 11 بوصة، دقة عرضها تعادل (1600/2560) بيكسل، وهيكل يزن 600 غ، تبلغ سماكته 6.3 ملم.

وسيضمن الأداء الجيد لهذا الحاسب معالج ثماني النوى بتردد 3 غيغاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSD.

كما زوته سامسونغ بنظام تشغيل “أندرويد-10″، وبكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل 8 ساعات تقريبا.

أما حاسب Tab S7 Plus فسيأتي بهيكل بسماكة 5.7 ملم ، يزن 575غ، وسيزود ببطارية بسعة 1090 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 45 واطا.

كما سيحصل على شاشة Super AMOLED بمقاس 12.4 بوصة، بتردد 120 هيرتزا، ودقة عرض تعادل (2800/1752) بيكسل.