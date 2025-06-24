سامسونغ تُفجر المفاجأة.. وداعاً للقلم الذكي في هواتف «Galaxy S» الجديدة!

تقترب سامسونغ من قرار قد يصدم عشاق هواتفها الرائدة، حيث تشير تقارير حديثة إلى أن العملاق الكوري قد يتخلى عن إحدى أكثر ميزات هواتفه شهرة وتفردًا، وهي الأقلام الذكية المعروفة بـ S Pen، في الجيل القادم من سلسلة هواتف Galaxy S.

ووفقًا لمجلة SamMobile المتخصصة في التقنية، فإن هواتف “Galaxy S27 Ultra” المقرر طرحها عام 2027 قد تشهد هذا التغيير الكبير، إذ ستتخلى سامسونغ عن فتحة القلم الذكي في هيكل الهاتف، ما يعني أن القلم لن يكون مرفقًا داخل الهاتف كما كان معتادًا.

ويرى الخبراء أن هذه الخطوة ليست مجرد قرار عادي، بل تحمل أبعادًا استراتيجية مهمة؛ فهي تفتح المجال أمام إنتاج هواتف أنحف وأكثر انسيابية، حيث لن تكون هناك حاجة لفتحة داخلية لاستيعاب القلم، كما ستوفر سامسونغ في تكلفة التصنيع، مما قد يؤثر إيجابيًا على التسعير ومستوى المنافسة في السوق.

ولكن هل يعني هذا التخلي الكامل عن S Pen؟ ليس بالضرورة، فبحسب بعض المحللين، سامسونغ قد تتبع نموذج هواتف Galaxy Z Fold التي تدعم القلم الذكي، لكن لا توفره مدمجًا داخل الهاتف، بل كإكسسوار يتم شراؤه بشكل منفصل.

تجدر الإشارة إلى أن القلم الذكي في هواتف Galaxy S Ultra لطالما كان ميزة متفردة؛ إذ يتيح للمستخدمين كتابة الملاحظات، والرسم، والتحكم عن بعد في التطبيقات مثل الكاميرا، بل وحتى ترجمة النصوص، وهو ما أكسب هذه الهواتف شعبية كبيرة بين المحترفين والمستخدمين الباحثين عن تجربة تفاعلية متقدمة.

ومع هذا التطور، يبقى السؤال: هل سيتقبل المستخدمون فكرة شراء القلم بشكل منفصل؟ وهل ستتمكن سامسونغ من تعويض هذه الخطوة بميزات جديدة أخرى تحافظ على زخم سلسلة Galaxy S في سوق الهواتف الذكية؟ وتشير التوقعات إلى أن سامسونغ تخطط لتحويل تركيزها نحو تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، والكاميرات، والشاشات القابلة للطي، لتظل في الصدارة رغم التغيرات القادمة.