«سامسونغ» في صدارة الشركات المدعومة بـ«الذكاء الاصطناعي»

احتلت شركة “سامسونغ”، الصدارة في الشركات الأكثر مبيعا للهواتف المدعومة بالذكاء الاصطناعي عام 2024.

وبحسب شركة TechInsights”تيكني سايتز”، فإن “الفجوة ما بين سامسونغ والشركات الأخرى المصنعة للهواتف كانت كبيرة جدا عام 2024 فيما يتعلق ببيع الهواتف المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ بلغت خصة سامسونغ هذا العام نحو 82% من مبيعات هذه الأجهزة، وحصلت على لقب الشركة الرائدة في هذا المجال بفضل هواتف “Galaxy S24.

وتبعا للشركة، فإن “سامسونغ” تمكنت من إحراز هذا النجاح بفضل روبوتات الدردشة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والعديد من البرمجيات الذكية الجديدة التي أدخلتها على هواتفها، كما حصلت جميع هواتف سامسونغ الحديثة على دعم لبرمجيات Galaxy AI، والعام الجاري، أربعة من أصل خمسة هواتف تدعم الذكاء الاصطناعي تم تصنيعها بواسطة شركة سامسونغ”.

ونوهت الشركة “إلى أن “آبل” لم تستطع مواكبة “سامسونغ” هذا العام في مجال الذكاء الاصطناعي وإدخال هذه التقنيات إلى الهواتف”.