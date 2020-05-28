«سامسونغ» هاتف جلاكسي M51 سيأتي بكاميرا رباعية ذات دقة عالية

تخطط شركة “سامسونغ” الكورية لإطلاق المزيد من الهواتف الذكية من سلسلة Galaxy M، بما في ذلك Galaxy M51.

وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل حول هاتف Galaxy M51، فقد تم تسريب بعض مواصفات الكاميرا للجهاز، مع الإطار الزمني لإطلاقه.

ووفقًا لتقرير جديد لموقع sammobile التقني، سيأتي Galaxy M51 مع إعداد كاميرا رباعية، تتميز بمستشعر صور ISOCELL Bright GW1 بدقة 64 ميغابكسل.

وكانت شركة ”سامسونغ“ قد أكدت أنها ستطلق الهاتف الذكي في الهند في يوليو/ تموز 2020، وسيحمل Galaxy M51 رقم الموديل SM-M515F، وسيكون له متغير بسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

ويُقال إن Galaxy M31s قيد التطوير، ومن المقرر إطلاقه في وقت لاحق من هذا العام، وهو مزود أيضًا بإعداد كاميرا 64 ميغابكسل، وذاكرة تخزين 128 غيغابايت أيضًا.

وخلافًا لذلك، لا يوجد شيء آخر معروف عن Galaxy M31s وGalaxy M51.