سامسونغ وآبل تشعلان سباق الابتكار.. أجهزة ثورية في الشاشات والساعات الذكية

في مشهد تقني يشهد تنافسًا محمومًا بين عمالقة التكنولوجيا، كشفت سامسونغ وآبل عن ابتكارات جديدة تعيد رسم ملامح سوق الأجهزة الفاخرة، سامسونغ طرحت أول تلفزيون في العالم بتقنية Micro RGB بشاشة عملاقة ودقة ألوان غير مسبوقة، فيما تتهيأ آبل لإطلاق Watch Series 11 بتقنيات صحية وذكية متقدمة قد تغيّر تجربة المستخدمين مع الساعات القابلة للارتداء.

سامسونغ تحدث ثورة في شاشات التلفزيون بإطلاق أول طراز في العالم بتقنية Micro RGB

كشفت شركة سامسونغ للإلكترونيات رسميًا عن أول تلفزيون استهلاكي في العالم يعمل بتقنية Micro RGB، في خطوة تراها الشركة تحولًا نوعيًا في عالم الشاشات عالية الدقة.

والمنتج الجديد، الذي يبلغ قطر شاشته 115 بوصة، طُرح بسعر يبلغ 44.9 مليون وون كوري جنوبي (حوالي 33 ألف دولار أمريكي)، ما يجعله من أكثر الأجهزة تطورًا وفخامة في السوق.

وتتميز شاشة Micro RGB بوجود ملايين المصابيح الدقيقة (Micro LEDs) التي لا يتجاوز قطر الواحد منها 100 ميكرون، مع القدرة على التحكم المستقل بكل لون أساسي (الأحمر، الأخضر، الأزرق).

هذا الابتكار يتيح إعادة إنتاج ألوان طبيعية بدقة متناهية، ويمنح المشاهد صورة نابضة بالحياة مع تباين أعلى وسطوع أكبر وتشبع لوني غني، إضافة إلى اللون الأسود العميق الناتج عن تقنية إطفاء البكسلات محليًا.

سامسونغ تؤكد أن هذا التلفزيون هو الأول عالميًا الذي يغطي نطاق الألوان بالكامل وفق معيار BT.2020، متفوقًا على شاشات OLED التي قد تعاني من بهتان الألوان مع مرور الوقت.

كما يدعم الجهاز معدل تحديث 144 هرتز، وحصل على شهادتي HDR 10+ Adaptive وHDR 10+ Gaming، مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق الألعاب والمحتوى المرئي عالي الديناميكية.

ويضم الجهاز معالجًا ذكيًا قادرًا على تحسين الألوان في الوقت الفعلي، ورفع جودة الصور والفيديو منخفضة الدقة إلى مستوى قريب من 4K باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ما يضمن تجربة مشاهدة سلسة حتى مع المحتوى القديم أو منخفض الجودة.

وعلى صعيد الصوتيات، زُوّد التلفزيون بنظام RMS 4.2.2 مع مكبرات بقوة 70 واط، ودعم لتقنية Dolby Atmos والصوت المحيطي بزاوية 360 درجة.

كما يوفر تحكمًا صوتيًا متقدمًا عبر المساعد الذكي Bixby، إضافة إلى دعم Bluetooth 5.3، ووجود أربعة منافذ HDMI 2.0، ومنفذي USB-A، ومنفذ Ethernet، ومخرج للسماعات.

آبل تستعد لإطلاق Watch Series 11 بميزات ثورية في الأداء والصحة والتصميم

تتهيأ شركة آبل للكشف عن الجيل الجديد من ساعاتها الذكية Watch Series 11، في خطوة تهدف إلى رفع معايير الأداء والابتكار في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، ومنافسة أقوى الطرازات الحالية بفضل تحسينات على مستوى المعالجة، الاتصال، ومزايا الصحة واللياقة.

وستعمل الساعات الجديدة بمعالج S11 المحسّن، الذي يعدّ نقلة نوعية في سرعة معالجة البيانات وكفاءة الطاقة، ما يطيل عمر البطارية ويضمن تجربة استخدام سلسة حتى مع المهام الثقيلة.

ومن المتوقع أن تعتمد الساعات على شرائح موديم جديدة من MediaTek، تمنحها اتصالاً أسرع مع شبكات 5G، إلى جانب دعم تقنية 5G RedCap المخصصة للأجهزة القابلة للارتداء، والتي توفر استهلاكًا أقل للطاقة مع الحفاظ على سرعة اتصال عالية.

وواحدة من أبرز الإضافات المنتظرة هي ميزة مراقبة ضغط الدم، التي تتيح للساعة تتبع قراءات الضغط على مدار اليوم، وإرسال تنبيهات عند ملاحظة أي ارتفاع غير طبيعي، ويمكن للمستخدمين مشاركة هذه البيانات مع أطبائهم، على غرار أنظمة الإنذار المبكر للكشف عن الرجفان الأذيني.

وستأتي Watch Series 11 بنظام watchOS 26 الذي يضيف مجموعة من الميزات الجديدة، منها مراقبة جودة النوم، وميزة Wrist Flick للتحكم بالساعة عبر الإيماءات مثل رفض التنبيهات بمجرد لف المعصم، إضافة إلى تحديث تطبيق Notes لمزامنة الملاحظات مباشرة مع هاتف آيفون المقترن.

كما ستتبنى الساعة تصميم Liquid Glass لأيقونات التطبيقات، وهو نفس النمط الذي وصل إلى أجهزة آيفون، ليمنح الواجهة مظهرًا شفافًا وانسيابيًا يضفي لمسة جمالية مميزة.