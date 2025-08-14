«سامسونغ وآبل» تكشفان عن أجهزة ذكية جديدة.. أسعار تنافسية ومواصفات متطورة

تواصل شركات التكنولوجيا العالمية المنافسة على تقديم أجهزة مبتكرة بأسعار معقولة ومواصفات متطورة، حيث كشفت سامسونغ عن هاتف Galaxy A07 4G الجديد المجهز بمعالج Mediatek Helio G99 وشاشة 6.7 بوصة، مع كاميرا ثنائية وبطارية 5000 ميلي أمبير، بينما تعمل آبل على تطوير جيل جديد من حواسب MacBook Pro المزودة بشاشات OLED من تطوير سامسونغ، بقياس 12.9 بوصة، ومن المتوقع أن يُطرح بسعر 599 دولارًا، في خطوة لتوسيع قاعدة مستخدميها والحفاظ على جودة الأداء والتقنيات الحديثة.

سامسونغ تطلق Galaxy A07 4G بجهاز قوي وسعر منافس

أعلنت شركة سامسونغ عن هاتفها الجديد Galaxy A07 4G، المزود بمواصفات متميزة ضمن فئة السعر المتوسط، مع تركيز على الأداء الجيد والميزات العملية.

ويتميز الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، ويأتي بشاشة PLS LCD مقاس 6.7 بوصة، بدقة عرض 1600×720 بيكسل، وتردد 90 هيرتز، وكثافة 262 بيكسل لكل إنش تقريبًا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 15 القابل للتحديث، ويعتمد على معالج Mediatek Helio G99 مع معالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4/6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

أما الكاميرا فتأتي مزدوجة العدسة بدقة 50 + 2 ميغابيكسل مع مستشعر لتحديد عمق الصورة، وقدرة على تسجيل فيديوهات FHD بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ويحتوي الهاتف على منفذي Nano-SIM، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل FM Radio، وماسح لبصمات الأصابع. كما يضم بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع شاحن سريع 15 واط.

ومن المتوقع أن يُطرح الجهاز في الأسواق العالمية قريبًا، بلونين هما الأزرق السماوي والأخضر، وبأسعار تبدأ من حوالي 140 يورو.

آبل تطور جيلاً جديداً من حواسب MacBook Pro بأسعار تنافسية وشاشات OLED

ذكرت تقارير حديثة أن شركة آبل تعمل على تطوير جيل جديد من حواسب MacBook Pro، من المتوقع إطلاقه في الأسواق العالمية بداية عام 2026، بعد بدء الإنتاج في الربع الثالث من عام 2025.

وتشير التسريبات إلى أن الحواسب الجديدة ستزود بشاشات OLED من تطوير سامسونغ ضمن خطوط إنتاج الجيل 8.6، التي تستخدم ركائز زجاجية كبيرة وتقنيات متقدمة لتوفير الطاقة، ما يقلل من تكلفة الإنتاج بشكل ملحوظ.

ويأتي الحاسب الجديد بقياس شاشة 12.9 بوصة، ومن المتوقع أن يكون أرخص بشكل ملحوظ مقارنة بالحواسب المحمولة الحالية من آبل، إذ يتوقع أن يطرح بسعر 599 دولارًا، مقابل 999 دولارًا لأرخص حاسب MacBook Pro حاليًا.

يأتي هذا التطوير في إطار جهود آبل لتوسيع خيارات حواسبها المحمولة بأسعار تنافسية، مع الحفاظ على جودة الشاشات وتجربة الاستخدام، ما يعكس رغبتها في الوصول إلى قاعدة أوسع من المستخدمين وتقديم أجهزة مبتكرة تواكب تطورات السوق.