سامسونغ وهواوي تشعلان سباق «الأجهزة الذكية».. ما أحدث الابتكارات؟

تستعد شركتا سامسونغ وهواوي لإشعال المنافسة مجددًا في سوق الأجهزة الذكية القابلة للطي والحواسب اللوحية الصغيرة، عبر جهازين جديدين يحملان مواصفات قوية تستهدف الفئة العليا من المستخدمين الباحثين عن الأداء والتصميم المتطور.

وكشفت أحدث التسريبات المتعلقة بهاتف Galaxy Z Fold Wide من سامسونغ عن جهاز قابل للطي بتصميم نحيف وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP48، مع أبعاد تبلغ 161.4 × 123.9 × 4.9 ملم عند فتح الهاتف بالكامل، و82.2 × 123.9 × 9.8 ملم عند طيه، بينما يصل وزنه إلى 199 غرامًا فقط.

ويأتي الهاتف بشاشة رئيسية مرنة من نوع Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X بقياس 7.6 بوصات، ودقة عرض 1828 × 2584 بكسل، مع معدل تحديث يبلغ 120 هيرتز وكثافة تقارب 416 بكسلًا لكل إنش، إلى جانب شاشة خارجية من نوع Dynamic LTPO AMOLED 2X بقياس 5.4 بوصات ودقة 1264 × 1848 بكسل.

ويعمل Galaxy Z Fold Wide بنظام أندرويد 16 مع واجهة One UI 8، مدعومًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite ومعالج رسوميات Adreno 830، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعات 12 و16 غيغابايت، وسعات تخزين داخلية تبدأ من 256 غيغابايت وتصل إلى 1 تيرابايت.

وفي قسم التصوير، زوّدت سامسونغ الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 50 ميغابكسل تدعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بينما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابكسل.

كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال Nano-SIM وتقنية eSIM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، وماسح بصمات الأصابع، مع بطارية بسعة 4800 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.

وفي المقابل، أعلنت شركة هواوي، عبر وكلائها في روسيا، بدء استقبال الطلبات على حاسب MatePad Mini الجديد، الذي صُنّف ضمن أفضل الحواسب اللوحية الصغيرة بفضل مواصفاته المتقدمة وتصميمه فائق النحافة.

ويحمل الجهاز هيكلًا مصنوعًا من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد 198.6 × 127 × 5.1 ملم ووزن يبلغ 260 غرامًا، مع دعم قلم ذكي للكتابة والرسم والتحكم بالتطبيقات.

وزُوّد MatePad Mini بشاشة Flexible OLED PaperMatte بقياس 8.8 بوصات، ودقة 1600 × 2560 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هيرتز، وكثافة تقارب 343 بكسلًا لكل إنش، بينما يصل سطوع الشاشة إلى 1800 شمعة (nits).

ويعمل الجهاز بنظام HarmonyOS 5.1 ومعالج HiSilicon Kirin 9010، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعات 12 و16 غيغابايت، وسعات تخزين داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

كما حصل الحاسب على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 + 8 ميغابكسل تدعم تصوير فيديو بدقة 4K، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل، إضافة إلى مكبري صوت، وميكروفونين، ومنفذ USB Type-C 3.0، وماسح بصمات، وأنظمة ملاحة عبر الأقمار الصناعية.

وزوّدت هواوي الجهاز ببطارية سعة 6400 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 66 واط، في خطوة تعكس توجه الشركة لتعزيز حضورها في سوق الأجهزة اللوحية المدمجة ذات الأداء المرتفع.

ويأتي الكشف عن هذه الأجهزة الجديدة وسط احتدام المنافسة العالمية بين الشركات التقنية الكبرى، التي تسعى إلى تقديم أجهزة أكثر نحافة وقوة، مع تحسينات متواصلة في تقنيات الشاشات والبطاريات والمعالجات، خصوصًا في فئة الهواتف القابلة للطي والحواسب اللوحية الذكية.