سامي رضوان: مستقبل ليبيا لن يُبنى على الشعارات الموروثة

قال المحلل السياسي الليبي سامي رضوان إن مستقبل ليبيا لن يُبنى على الشعارات الموروثة عن “العروبة” و”الوحدة الوطنية”، مؤكداً أن هذه العناوين لم تجلب للبلاد سوى الخيبات.

وأضاف أن التجربة تُظهر—برأيه—أن كثيراً من الدول العربية لا تتذكّر ليبيا إلا حين يتعلق الأمر بالنفط أو الأموال، فيما لا يزعج بعضها استمرار ليبيا في حالة اضطراب وانكماش اقتصادي.

وشدّد رضوان على أن الطريق الوحيد هو التكتل حول الداخل الليبي وحماية الحدود وتقديم مصلحة المواطن على أي انتماء خطابي، قائلاً: «لا أحد سيبني ليبيا سوانا، والتضحية من أجل الوطن باتت واجباً قبل فوات الأوان».

ويأتي هذا التصريح في وقت تواجه فيه ليبيا تحديات متعددة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، بما في ذلك الصراعات الداخلية، ضعف المؤسسات، وتهديدات الأمن على الحدود، مما يجعل دعوة رضوان للتكاتف الداخلي محوراً أساسياً للنهوض الوطني.