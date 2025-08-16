سام ألتمان يُخطط لشراء متصفح «كروم»

في خطوة تعكس طموحًا غير مسبوق في عالم التكنولوجيا، كشف سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي “أوبن إيه آي”، عن ملامح استراتيجية مستقبلية جريئة قد تغيّر موازين صناعة الذكاء الاصطناعي عالميًا.

جاء ذلك خلال لقاء غير رسمي مع مراسلي صحيفة ذا فيرج الأمريكية في سان فرانسيسكو، حيث تناول فيه مشروعات بمليارات الدولارات، واحتمال دخول سباق الاستحواذ على متصفح جوجل كروم، في حال أجبرت قوانين مكافحة الاحتكار شركة جوجل على بيعه.

ألتمان أقرّ بوجود تعثرات في إطلاق النموذج جي بي تي-5 (GPT-5) الأسبوع الماضي قائلاً: “لقد ارتكبنا بعض الأخطاء تمامًا”، إلا أن هذه العقبات لم تمنع من تحقيق قفزة هائلة في التفاعل، إذ تضاعفت حركة مرور واجهة برمجة التطبيقات (API) خلال 48 ساعة، وبلغ شات جي بي تي أعلى مستوياته اليومية في عدد المستخدمين.

وأشار إلى أن المنصة تصل الآن لأكثر من 700 مليون مستخدم أسبوعيًا، وهو ما يمثل أربعة أضعاف عدد المستخدمين خلال عام واحد، مضيفًا بثقة: “قريبًا جدًا، سيتحدث مليارات الأشخاص عبر شات جي بي تي يوميًا”.

ولم تتوقف خطط التوسع عند هذا الحد، إذ كشف ألتمان عن نيّة أوبن إيه آي تمويل شركة ناشئة في مجال واجهة الدماغ والحاسوب (Brain-Computer Interface)، لمنافسة مشروع نيورالينك المملوك لإيلون ماسك، بالإضافة إلى خطط لاستثمار تريليونات الدولارات في بناء مراكز بيانات خلال المستقبل القريب، لتلبية الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة.

أما عن مستقبله على رأس الشركة، فقد أبدى ألتمان تحفظًا على فكرة قيادة شركة عامة، مرجحًا أن يتولى الذكاء الاصطناعي نفسه إدارة “أوبن إيه آي” خلال السنوات الثلاث القادمة.