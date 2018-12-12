عربي ودولي

“ساندرز” مشاركتنا في حرب اليمن غير دستورية

عين ليبيا | آخر تحديث: 12 ديسمبر 2018 - 23:58
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مشاركنتا ستكون عائقاً للأزمة اليمنية[إنترنت]
أكد السيناتور الديمقراطي ​بيرني ساندرز​ أن “الدعم الأميركي لحرب ​اليمن​ سيكون عائقا أمام التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية”.
واعتبر ساندرز أن “​الكونغرس الأميركي​ لم يصادق على المشاركة الأميركية في حرب اليمن مما يجعل مشاركتنا فيها غير دستورية”.

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