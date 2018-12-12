عربي ودولي “ساندرز” مشاركتنا في حرب اليمن غير دستورية عين ليبيا | آخر تحديث: 12 ديسمبر 2018 - 23:58 حجم الخط طباعة مشاركنتا ستكون عائقاً للأزمة اليمنية[إنترنت]أكد السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز أن “الدعم الأميركي لحرب اليمن سيكون عائقا أمام التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية”. واعتبر ساندرز أن “الكونغرس الأميركي لم يصادق على المشاركة الأميركية في حرب اليمن مما يجعل مشاركتنا فيها غير دستورية”. كلمات مفتاحية: أمريكا الكونغرس الأمريكي اليمن اقرأ أيضااليمن.. الأزمة تتفاقم وتحذيرات من مجاعة قادمة!أمريكا تُرحب بتخلي السعودية عن تزويد واشنطن لطائراتها بالوقودواشنطن تبحث عن كيفية مناسبة للرد على مقتل خاشقجيفي انتظار الهدنة.. اليمن على حافّة المجاعة
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