سان جيرمان يغازل نجم ريال مدريد.. هل تحدث الصفقة المفاجئة؟

أفادت تقارير صحفية بأن نادي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، يخطط للتحرك من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي رودريغو غوس، مهاجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في خطوة قد تُشعل سوق الانتقالات الأوروبية.

وذكر موقع “Fichajes” أن إدارة النادي الباريسي، بقيادة المدرب لويس إنريكي، أبدت إعجابها الكبير بقدرات رودريغو، الذي يعيش وضعاً غير مستقر في صفوف ريال مدريد، في ظل تراجع فرصه في المشاركة أساسياً، خاصة بعد قدوم المدرب الجديد تشابي ألونسو، واستمرار اعتماد الفريق على أسماء أخرى في الخط الهجومي.

وبحسب التقارير، يشعر رودريغو بخيبة أمل من محدودية دقائق اللعب التي يحصل عليها، وهو ما يدفعه للتفكير في خوض تجربة جديدة تضمن له المشاركة بشكل منتظم، في ظل سعيه للتحضير المثالي لمنافسات كأس العالم 2026 مع المنتخب البرازيلي.

ورغم أن عقد رودريغو مع ريال مدريد يمتد حتى عام 2028، ويتضمن شرطاً جزائياً خيالياً يُقدّر بمليار يورو، إلا أن باريس سان جيرمان يأمل بإقناع النادي الملكي بصفقة تُقدّر بنحو 100 مليون يورو، وفق ما أشارت إليه المصادر.

وتدرك إدارة سان جيرمان أن إتمام الصفقة لن يكون سهلاً، خاصة في ظل العلاقات المتوترة بين الناديين بعد انتقال كيليان مبابي إلى ريال مدريد، وهو ما قد يعقّد أي مفاوضات مستقبلية.

رودريغو، الذي انضم إلى ريال مدريد في عام 2019 قادماً من سانتوس البرازيلي مقابل نحو 45 مليون يورو، خاض 269 مباراة مع النادي الإسباني، سجل خلالها 68 هدفاً وصنع 51، ويُعد أحد أبرز المواهب البرازيلية في القارة العجوز.

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