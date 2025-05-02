سباق الأبطال بـ«البريميرليغ».. نجم عربي يُشعل المنافسة على لقب الأفضل

في ختام شهر كروي حافل بالإثارة والتقلبات، خطفت فيه المواهب الأضواء وأعادت الجماهير إلى واجهة الحماس، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أبريل، وسط تفاعل واسع وترقّب كبير من عشّاق البريميرليغ حول العالم.

وضمّت القائمة 8 لاعبين سطع نجمهم بقوة في الأسابيع الأخيرة، يتقدّمهم الجزائري ريان آيت نوري، لاعب وولفرهامبتون، الذي قدّم عروضًا مميزة جعلته محط أنظار المحلّلين والمشجّعين على حد سواء، وفرض اسمه كأحد أبرز الأظهرة في المسابقة الإنجليزية هذا الموسم.

وجاء إعلان الترشيحات بالتزامن مع تتويج ليفربول بلقب الدوري الإنكليزي للمرة العشرين في تاريخه، عقب فوزه الكبير على توتنهام بخمسة أهداف مقابل هدف، على أرضية ملعب آنفيلد، ليعيد الفريق الأحمر إلى القمة بعد موسم مثير وطويل شهد منافسة محتدمة حتى الجولات الأخيرة.

وضمّت القائمة أيضًا أسماء لامعة مثل أليكسيس ماك أليستر من ليفربول، ويورجن لارسن، زميل آيت نوري في وولفرهامبتون، إلى جانب الثنائي المتألق من نيوكاسل: هارفي بارنز وجاكوب ميرفي، بالإضافة إلى أولي واتكينز ومورغان رودغرز من أستون فيلا، وظهور لافت للاعب فولهام ريان سيسغنون.

وعلى الرغم من الأداء الثابت للنجم المصري محمد صلاح في صفوف ليفربول، وزميله الدولي عمر مرموش مع مانشستر سيتي، فإن قائمة أبريل خلت من اسميهما، وهو ما اعتبره البعض مفاجأة بالنظر إلى تأثيرهما الكبير في نتائج فريقيهما، غير أن المعايير الخاصة بالجائزة رجّحت كفّة لاعبين آخرين بفضل أدائهم الحاسم خلال الشهر.

والجدير بالذكر أن جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي تُعدّ من أبرز الجوائز الفردية في كرة القدم الأوروبية، وتحظى بتصويت جماهيري كبير إلى جانب تقييم متخصصين في التحليل الرياضي، وتستند الجائزة إلى الأداء العام للاعب ومدى تأثيره في نتائج فريقه طوال الشهر.